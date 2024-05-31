أطعمة ومشروبات هامة يجب تقديمها للأبناء خلال الامتحانات

خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة يلجأ الناس إلى تناول أطعمة ومشروبات معينة تساعدهم في الحفاظ على برودة أجسامهم وترطيبها، بحسب ما جاء في موقع "هيلث" الطبي فيمكن تقسيم هذه الأطعمة والمشروبات إلى فئات مختلفة تشمل الفواكه والخضروات والمشروبات الباردة والأطعمة الخفيفة.

الفواكه

البطيخ: يعد البطيخ من أفضل الفواكه التي يمكن تناولها خلال فصل الصيف، حيث يحتوي على نسبة عالية من الماء تصل إلى 92% مما يساعد في ترطيب الجسم.

البرتقال: غني بفيتامين سي والماء، مما يساعد على ترطيب الجسم وتقوية جهاز المناعة.

الشمام:

يحتوي على نسبة عالية من الماء والألياف، مما يجعله خيارًا ممتازًا للترطيب والشعور بالشبع.



الخضروات

الخيار: يحتوي على نسبة عالية من الماء، ويعمل على ترطيب الجسم وتبريده.

الخس: يعتبر من الخضروات الخفيفة والمنعشة التي تساعد في ترطيب الجسم.

الطماطم: غنية بالماء والفيتامينات والمعادن، مما يجعلها مفيدة لصحة الجسم خلال الأيام الحارة.

المشروبات الباردة

الماء: لا يمكن الاستغناء عن الماء خلال الأيام الحارة، ويُنصح بشرب كميات كافية من الماء للحفاظ على ترطيب الجسم ومنع الجفاف.

العصائر الطبيعية: مثل عصير الليمون وعصير البرتقال وعصير البطيخ، فهي توفر الفيتامينات والترطيب اللازمين للجسم.

اللبن الرائب: يعتبر من المشروبات المفيدة خلال الصيف، حيث يساعد في ترطيب الجسم وتزويده بالبروتين والكالسيوم.

الأطعمة الخفيفة

الزبادي: يحتوي على البروبيوتيك المفيد لصحة الأمعاء ويعتبر خفيفًا ومنعشًا.

سلطات الفواكه والخضروات: تُعد السلطات خيارًا مثاليًا لتناول وجبة خفيفة ومغذية خلال الأيام الحارة، حيث تحتوي على مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات التي تمد الجسم بالماء والألياف والفيتامينات.

المثلجات الطبيعية: مثل الآيس كريم المصنوع من الفواكه الطبيعية واللبن، فهو يمنح شعورًا بالانتعاش ويزود الجسم بالطاقة.

نصائح عامة

تجنب الأطعمة الدسمة والمقلية: حيث تزيد من شعورك بالحرارة والعطش.

تناول الوجبات الصغيرة والمتكررة: بدلًا من الوجبات الكبيرة، لتجنب الشعور بالثقل والإرهاق.

تجنب المشروبات الغازية: لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكر وتسبب الجفاف.

بالالتزام بتناول هذه الأطعمة والمشروبات الصحية، يمكنك أن تحافظ على ترطيب جسمك وشعورك بالانتعاش خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة.