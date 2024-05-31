الجمعة 31 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ كفرالشيخ: انتهاء أعمال إحلال وتجديد مئذنة مسجد أبوغنام الأثرى

مسجد أبوغنام
مسجد أبوغنام

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم، الجمعة، الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد مئذنة مسجد العارف بالله سيدي سالم البيلي أبوغنام والشهير بمسجد أبوغنام الأثري ببيلا، بنسبة تنفيذ بلغت 100%، وذلك بعد بدء أعمال إحلال وتجديد المئذنة في شهر فبراير الماضي، ضمن أعمال الترميم التي تتم بالمسجد بالتعاون المشترك بين وزارتي الأوقاف والسياحة والآثار، وتنفيذ الهيئة العربية للتصنيع.

تفاصيل الإحلال والتجديد

وقال محافظ كفرالشيخ، إنه تم الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد مئذنة مسجد أبوغنام الأثري بالكامل والتي شملت إزالة المئذنة القديمة بطول 25.25 م، وإعادة إنشائها على نفس الطراز القديم لها، مع صيانة الهلال الذي كان يعلو المئذنة وإعادته إلى ما كان عليه في السابق، بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال المحارة والدهان الخارجية والداخلية بالكامل، وعمل المقرنصات، وتركيب الشرفات الخشبية ودهانها بالكامل، وسيتم خلال أيام تركيب كشافات الإضاءة وأجهزة المكبرات الصوتية أعلى المئذنة.

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وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أنه تم التأكيد على الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية لمشروع ترميم مسجد أبوغنام، والإسراع في وتيرة العمل، حيث لم يتبق سوى بعض التشطيبات النهائية داخل وخارج المسجد، لافتًا إلى أنه سيتم قريبًا افتتاح مسجد أبوغنام بعد أعمال الترميم والتطوير أمام أهالي مركز ومدينة بيلا والمريدين من شتى أنحاء الجمهورية.

من جهته، أكد أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا، أنه يتم حاليًا وضع خطة لتحسين الصورة البصرية بمنطقة مسجد أبوغنام من خلال إعادة استغلال المساحات غير المستخدمة المحيطة بالمسجد، والحديقة المجاورة للمسجد، لإحداث نقلة نوعية حقيقية بالمنطقة، وإضفاء المظهر الجمالي والحضاري على المنطقة التي يقع بها المسجد، باعتبارها من أقدم مناطق مدينة بيلا، بالاشتراك مع إدارة التنسيق الحضاري بمحافظة كفرالشيخ.

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