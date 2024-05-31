الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سرايا القدس: استهدفنا بقذائف الهاون تجمعًا لجنود الاحتلال الإسرائيلى جنوب رفح

سرايا القدس
سرايا القدس

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، صباح اليوم الجمعة، عن أن قواتها شنت بقذائف الهاون النظامي تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة رفح.

وقالت سرايا القدس: "دك مجاهدونا بوابل من قذائف الهاون النظامي (عيار 60) تجمعا لجنود وآليات العدو المتوغلة في محيط بوابة صلاح الدين جنوب مدينة رفح".

القاهرة الإخبارية: انتشار قوات الاحتلال فى 70% من رفح الفلسطينية

اليوم 238 للعدوان.. الاحتلال يواصل مجازره المروعة فى كل مناطق غزة

فيما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ238، العدوان الوحشي على قطاع غزة، حيث يستمر في ارتكاب المجازر عبر قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، وكذلك شن الغارات العشوائية في ظل وضع كارثي وقاسٍ، مع استمرار رحلة النزوح في ظل العدوان البري على رفح، وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

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طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلى تواصل المجازر المروعة ضد عائلات القطاع

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي واصلت، خلال الساعات الماضية، المجازر المروعة ضد عائلات القطاع، عبر شن غارات مكثفة وعنيفة وعشوائية على أحياء واسعة في رفح جنوبًا ومخيمات النصيرات والبريج وجباليا ومناطق أخرى وسط وشمال القطاع، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من المواطنين، مع استمرار إغلاق معبر رفح الحدودي، رغم أوامر محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، في هذا الشأن.

وأفادت وزارة الصحة في غزة، مساء أمس الخميس، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 53 شهيدًا و357 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع حصيلة الضحايا منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي إلى 36224 شهيدًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، و81777 مصابًا، وذلك في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وسط منع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

سرايا القدس الجهاد الإسلامي قذائف الهاون رفح جنود الاحتلال

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