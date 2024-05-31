الجمعة 31 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غدًا.. مجلس أمناء الحوار الوطنى يواصل اجتماعاته

الحوار الوطني
الحوار الوطني

يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعا غدا السبت، وذلك لمناقشة عدد من الملفات على أجندة الحوار خلال الفترة المقبلة.

وصرح ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، بأنه نظرا للأوضاع الحالية المحيطة ببلادنا، فإن مجلس أمناء الحوار قرر الاجتماع لمواصلة فعاليات الحوار، وذلك يوم السبت القادم الموافق 1 يونيو، الساعة 1 ظهرا بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية

وأوضح المنسق العام بأن جدول أعمال الاجتماع سيتضمن حسب طلب رئيس الجمهورية في إفطار الأسرة المصرية الأخير، فمن الضروري على الحوار الوطني إدخال موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشاته.

وذلك نظرا للأوضاع الخطيرة التي خلقها العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة، بحيث يتوصل إلى مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة في مواجهته، وحماية أمنها القومي وسيادتها على أراضيها، وفي دعمها القضية الفلسطينية والوقوف بحزم ضد أي محاولة لتصفيتها.

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مخرجات المرحلة الأولى 

كما أشار المنسق العام للحوار الوطني، إلى أن جدول الأعمال كذلك سيتضمن المناقشة التفصيلية لما تم حتى الآن من جانب الحكومة في تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار، ووضع ضوابط وآلية عمل اللجنة المنبثقة من مجلس الأمناء لمتابعة هذا بالتنسيق مع الحكومة، بما يضمن التنفيذ الفعلي والسريع لهذه المخرجات.

ولفت إلى أن جدول الأعمال سيتضمن كذلك متابعة وتقييم لجان وموضوعات الحوار التي لم تناقش حتى الآن أو لم تناقش أجزاء منها، واقتراح الجدول الزمني المناسب لمناقشتها، بالإضافة إلى ما يستجد من أعمال وموضوعات يرى أعضاء المجلس مناقشتها.

الحوار الوطنى مجلس أمناء الحوار الوطني ضياء رشوان الأمن القومي مخرجات الحوار السياسة الخارجية

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