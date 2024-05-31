"الإصلاح والنهضة": التحول للدعم النقدى ضرورى ويستلزم آليات حوكمة للوصول للمستحقين

قال هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن فكرة التحول من الدعم العيني إلى النقدي، على المدى المتوسط والبعيد، مسألة ضرورية حتمية وإجراءات لا بد على الحكومة من اتخاذها، مشيرًا إلى أنه يتماشى مع الحالة الاقتصادية للدولة بدرجة كبيرة، فضلًا عن أنه سيوفر أهم ضمانة وهي الوصول للمستحقين، وهذه كانت المشكلة الأولى والأخيرة والمعادلة الأصعب بشأن الدعم بشكل عام.

التحول للدعم النقدي

وأكد عبدالعزيز، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن منظومة التحول للدعم النقدي تستلزم أولًا وأخيرًا توافر حوكمة قادرة على وضع الآليات والأطر اللازمة للتنفيذ بشكل يضمن الوصول إلى المستحقين، وينظم عملية صرف المخصصات لأصحابها المحتاجين، وهذا يصب أولًا لصالح المواطن ويضمن للدولة عدم ذهاب مخصصات الدعم لغير المستحقين أو غير المحتاجين.

التحول للدعم النقدي سيتيح للمواطن عددًا من المزايا الجديدة

ولفت رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى أن فكرة التحول للدعم النقدي ستتيح للمواطن عددًا من المزايا الجديدة تضمن وجود رغبته في شراء سلع معينة بتوقيت معين ترجع لاحتياجاته وحده.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد أن ملف التحول للدعم النقدي به الكثير من التفاصيل، ولذا يتم طرحه للحوار المجتمعي لتحديد معايير مناسبة للتطبيق، لافتًا إلى أن أساس الدعم النقدي سيكون الفرد، ولكن قد يكون مُحددًا بعدد معين من أفراد الأسرة، أو بنوع الدعم المناسب لكل أسرة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هدف الدولة من هذه الخطوة ضمان استدامة وحوكمة المنظومة، حيث ينتظر أن يسهم الدعم النقدي في ربط استهلاك المواطن من الخبز باحتياجه الفعلي، وعدم الحصول على الخبز لمجرد كونه مدعومًا، وربما استبدال كميات من نصيب الفرد من الخبز بسلع أخرى لها احتياجها أيضًا، حيث سيكون للفرد رقم يستفيد منه طبقًا لاحتياجاته الفعلية وأولوياته، فيكون الاستهلاك حقيقيًا، ويقضي على ممارسات خاطئة ارتبطت باستخدامات أخرى للخبز من جانب البعض نظرًا لكونه متوافرًا ومدعومًا، كما يؤدي ذلك إلى خفض فاتورة استيراد القمح، وبالتالي توافر رقم كبير للدولة يمكن ضخه في بنود أخرى ذات أهمية أيضًا للمواطن، مثل السلع التموينية، والتي يحتاج المواطن كميات منها كذلك.