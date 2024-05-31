الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

1500 مكافأة للعاملين بجامعة المنوفية بمناسبة عيد الأضحى

دكتور احمد فرج القاصد
دكتور احمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية

أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، عن موافقة مجلس الجامعة على صرف مبلغ  ١٥٠٠ جنيه مكافأة لجميع العاملين بالجامعة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، تقديرًا لما بذله العاملون من جهد، خلال العام الجامعي الجاري 2023-2024، موجهًا التهنئة لأسرة الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بتلك المناسبة العطرة، متمنيًا أن يعيد الله هذه المناسبات على مصر وأهلها بالخير واليمن والبركات في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار الدكتور أحمد القاصد إلى أن القرار يأتي في إطار حرص الجامعة على تحفيز العاملين، والتيسير عليهم في كل المناسبات الاجتماعية والدينية.

وأكد رئيس الجامعة أن الجامعة تسير وفق استراتيجية الدولة لتحفيز العاملين ودعمهم اجتماعيًا بما ينعكس أثره على رضا العاملين والتزامهم الوظيفي، وتحقيقًا لأهداف الجامعة في توفير بيئة مُحفزة للعمل والإنجاز.

رئيس جامعة المنوفية جامعة المنوفية مكافأة لكل العاملين بجامعة المنوفية ١٥٠٠ جنيه مكافأه المنوفية

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