1500 مكافأة للعاملين بجامعة المنوفية بمناسبة عيد الأضحى

أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، عن موافقة مجلس الجامعة على صرف مبلغ ١٥٠٠ جنيه مكافأة لجميع العاملين بالجامعة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، تقديرًا لما بذله العاملون من جهد، خلال العام الجامعي الجاري 2023-2024، موجهًا التهنئة لأسرة الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بتلك المناسبة العطرة، متمنيًا أن يعيد الله هذه المناسبات على مصر وأهلها بالخير واليمن والبركات في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار الدكتور أحمد القاصد إلى أن القرار يأتي في إطار حرص الجامعة على تحفيز العاملين، والتيسير عليهم في كل المناسبات الاجتماعية والدينية.

وأكد رئيس الجامعة أن الجامعة تسير وفق استراتيجية الدولة لتحفيز العاملين ودعمهم اجتماعيًا بما ينعكس أثره على رضا العاملين والتزامهم الوظيفي، وتحقيقًا لأهداف الجامعة في توفير بيئة مُحفزة للعمل والإنجاز.