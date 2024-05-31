لا مصل لسُمها.. الإسماعيلية تحذر من تناول سمكة "الأرنب" المميتة

حذرت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، المواطنين من تداول أو بيع سمكة تُعرف باسم “سمكة الأرنب” أو القُراض أو النفيخة، والتي انتشرت في الأسواق في الفترة الأخيرة، مؤكدين أن هذا النوع يؤدى إلى الوفاة، وليس لسمها مصل للشفاء، وتعرف بالسمكة الأشد فتكًا في العالم.

نوع من السمك سام ويسبب الوفاة

وأوضحت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، أن سمكة الأرنب تتميز بجلدها الرمادى، وتُعرف باسم القُراض بسبب أسنانها الحادة المدببة، وتعرف أيضَا بـ"الأرنب أو النفيخة" لأنها تنتفخ عندما تشعر بالخوف، وتتمثل خطورتها فى احتوائها على غدد سامة تحت الجلد والأحشاء والكبد واللحم والنخاع، وبالإشارة إلى قرار الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية رقم ٢٩٧ لسنة ١٩٩١ يُحظَر صيد وحِيازة وتَداول وبيع أسماك القراض فى منطقتى خليج السويس والبحر الأحمر.

أعراض قاتلة بعد ٢٠ دقيقة

وأكدت إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، أنه عند تناول سمكة القراض تبدأ أعراض التسمم بالظهور خلال ٢٠ دقيقة إلى ساعة، وقد تتأخر ظهور الأعراض إلى يومين وقد يسبب سمها في الوفاة خلال ٦ إلى ٨ ساعات، حيث إن السم الموجود في سمكة القراض هو سم “تيترودوتوكسي”، وليس له مصل للشفاء حتى الآن، وتتواجد سمكة القراض في البحر الأحمر والمحيطات ووصلت إلى البحر المتوسط عبر قناة السويس، وتعيش في قاع البحر، وتتغذى على فضلات الأسماك وأنواع من الطحالب السامة.

وكيل "صحة الإسماعيلية" تحيل عاملين فى وحدة "أبوجريش" للتحقيق

كانت أصدرت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، قرارًا بإحالة عدد من العاملين بوحدة أبوجريش الصحية للتحقيق؛ لوجود تقصير وإهمال في أداء العمل، ووجهت بإعادة تقييم القوى البشرية بالوحدة وتكليف فريق للمتابعة وإعداد تقرير للعرض خلال أسبوع.

تفاصيل الزيارة

جاء ذلك خلال الجولة المفاجئة التى أجرتها مصطفى بوحدة أبوجريش بإدارة أبوصوير الصحية؛ للوقوف على انتظام سير العمل، وتواجد الفريق الطبي، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من تطبيق اللائحة 75 لسنة 2024، الخاصة بالمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارات المحلية.

وتفقدت الدكتورة ريم مصطفى غرف الاستقبال والتطعيمات وعيادة تنظيم الأسرة، وتابعت انتظام صرف الوسائل، واطلعت على دفاتر الحضور والانصراف وحصر المتغيبين، وتفقدت عيادة الأسنان والتأكد من سلامة كرسي الكشف وتوافر المستلزمات الخاصة بالعيادة، واتباع معايير مكافحة العدوى، وأبدت ملاحظتها على تقييم تسجيل الحالات بالسجلات، وكذلك مستوى النظافة العامة واستكمال الفرش غير الطبى بالوحدة.

كما تابعت معدل تردد المواطنين، وأوصت بتكثيف الدعاية لزيادة الإقبال على الكشف بالمبادرات الرئاسية بالوحدة، ثم توجهت للصيدلية وراجعت كشوف الأدوية للتأكد من توافر مخزون كافٍ من الأدوية والمستلزمات، وشددت على إعادة مراجعة ترتيب أصناف الأدوية ووضع الأسماء بشكل صحيح بمخزن الأدوية، وفقًا لمعايير الجودة المتبعة.

وأكدت وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية استمرار الرقابة والمتابعة المستمرة على جميع الوحدات الصحية؛ للوقوف على مدى انضباط الأطباء وفرق التمريض ومستوى الرعاية الصحية المقدمة بوحدات الرعاية الأولية.