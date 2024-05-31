الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محكمة الجنايات تتسلم تقرير "الصحة النفسية" بشأن قاتل "الطفلة جانيت" غدًا

الطفلة جانيت
الطفلة جانيت

من المقرر أن تتسلم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، غدا السبت، من مستشفى العباسية، تقريرها عن صحة وقوة عقل المتهم بقتل "جانيت"، الطفلة الرضيعة السودانية في مدينة نصر، لتحديد مصيره خلال محاكمته.

يذكر أن النيابة العامة كانت قد أمرت بإحالة المتهم بقتل الطفلة- سودانية الجنسية- إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجنى عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا، والمعاقب عليها بالإعدام.

وأصدرت النيابة العامة بيانا فى القضية رقم 5901 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر بشأن واقعة مقتل الطفلة السودانية "جانيت ج. ب".

وتلقت النيابة العامة إخطارًا بالعثور على جثمان المجني عليها- التي تبلغ من العمر عشرة أشهر- بإحدى الحدائق العامة المجاورة لمسكنها، فبادرت بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة، ومناظرة الجثمان، وقد أبانت التحقيقات بسؤال والدي الطفلة أن المتهم خَطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى حديقة مجاورة، واعتدى عليها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقًا، وقد اعترف المتهم بالتحقيقات بارتكابه الواقعة وفق هذه الرواية، وهو ما تأكد بتقرير الصفة التشريحية.

محكمة جنايات القاهرة جنايات القاهرة التجمع الخامس جانيت الطفلة الرضيعة السودانية مدينة نصر

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