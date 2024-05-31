بعد لقاء السيسي مع رئيسها.. معلومات عن مجموعة هندسة الطاقة الصينية

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بالعاصمة الصينية بكين، مع "سونج هايليانج"، رئيس مجلس إدارة مجموعة هندسة الطاقة الصينية "تشاينا إينرجي"، وعدد من كبار قيادات الشركة.

وترصد “الدستور” في هذا التقرير التالي معلومات عن شركة مجموعة هندسة الطاقة الصينية المحدودة، والتي تعتزم ضخ استثمارات كبيرة في مصر خلال الفترة المقبلة.



تغطي أعمال الشركة نحو 147 دولة وتمتلك المجموعة نحو 256 فرعا حول العالم، ويعمل لديها 102 ألف موظف، وتبلغ قيمة العقود والمشاريع التي تعمل فيها نحو 500 مليار يوان صيني وتغطي مشاريع الشركة نحو 60 % من البلدان الواقعة في مبادرة الحزام والطريق.

شركة مجموعة هندسة الطاقة الصينية المحدودة هي مؤسسة مركزية تشرف عليها لجنة إدارة ومراقبة الأصول المملوكة للدولة التابعة لمجلس الدولة الصيني، وهي مدرجة في قائمة فورتشن غلوبال 500، وتحتل المرتبة الثالثة من أفضل 150 شركة عالمية للتصميمات الهندسية والمرتبة الـ13 من أكبر 250 شركة مقاولات عالمية في "إنجينيرنغ نيوز ريكورد"، في 10 ديسمبر عام 2015، تم إدراج أسهمها في اللوحة الرئيسية لبورصة هونغ كونغ لأول مرة، وفي 28 سبتمبر عام 2021، تم إدراج أسهمها في اللوحة الرئيسية لبورصة شانجهاي.

تقدم شركة “سي يي يي سي” هي شركة عملاقة حلولا شاملة وخدمات سلاسل صناعية كاملة في قطاعات الطاقة والكهرباء والبنية التحتية في الصين والعالم، وتغطي أعمالها 12 مجالا (الطاقة التقليدية، الطاقة الجديدة والطاقة الذكية المتكاملة، الهندسة الهيدروليكية، حماية البيئة الإيكولوجية، النقل العام، الهندسة البلدية، بناء المساكن، العقارات، مواد البناء، المتفجرات للاستخدام المدني، تصنيع المعدات، رأس المال والتمويل)، وتمتلك سلاسل صناعية كاملة ومن ضمنها استشارات التخطيط، والتقييم والمراجعة، والمسح والتصميم، والهندسة والإدارة والتشغيل والصيانة، والاستثمار والتشغيل، والخدمات الفنية، وتصنيع المعدات، ومواد البناء.



في عام 2021، قامت الشركة باإشاء نظام تنمية شامل يتمثل في "جسم واحد وجناحان" مع أولوية التنمية في الخارج، وتشكيل منصة متكاملة تقود وتخطط لأعمال الشركة في الخارج، وهي شركة مجموعة الصين الدولية لهندسة الطاقة المحدودة، وتواصل توفير خدمات أعمال عالية الجودة للعملاء في شتى أنحاء العالم، وتساهم بالحكمة الصينية والحلول الصينية في بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية.



مشروع NK / JC للطاقة الكهرومائية في الأرجنتين

يبلغ إجمالي السعة المركبة لمشروع NK / JC للطاقة الكهرومائية في الأرجنتين 1310 ميجاوات، وقيمة العقد 5.56 مليار دولار أمريكي (حوالي 33.7 مليار يوان صيني)، وتبلغ مدة البناء 97.3 شهر، وبدأت أعمال البناء في 15 فبراير عام 2015.

تم توقيع اتفاقية القرض في 18 يوليو عام 2014، ويسير المشروع الآن بشكل مطرد، وسيوفر أكثر من 5000 وظيفة مباشرة و15 ألف وظيفة غير مباشرة خلال فترة الذروة، وسيولد 4950 جيجاوات ساعة سنويا لتلبية استهلاك الكهرباء لنحو 1.5 مليون أسرة في الأرجنتين بعد اكتماله، ويمكن التصدير إلى الدول المجاورة أيضا، مما يوفر أكثر من مليار دولار أمريكي من نفقات استيراد النفط والغاز للبلاد.

وحدة تشاينا إنيرجي إنترناشيونال

مقاول ومستثمر لمشاريع الطاقة التقليدية، مشاريع الطاقة المتجددة والطاقة الذكية المتكاملة، مشاريع المياه، مشاريع الحماية البيئية، مشاريع النقل المتكاملة، المشاريع البلدية وإلخ يؤدي واجباته على تطوير الأعمال، والإشراف على أداء المشروع، وإدارة المخاطر، والأمن في الخارج، والمسؤولية الاجتماعية. إنه يقود ويعزز الشركات التابعة للمجموعة لتنفيذ أعمالهم بشكل تآزري ومنظم في المملكة العربية السعودية.

وتعمل في مشاريع الطاقة التقليدية، مشاريع الطاقة المتجددة والطاقة الذكية المتكاملة، مشاريع المياه، مشاريع الحماية البيئية، مشاريع النقل المتكاملة، المشاريع البلدية وإلخ.

كان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قال إن الرئيس أكد في مستهل اللقاء مع مسؤولي الشركة حرص مصر على العمل على زيادة حجم الاستثمارات الصينية وتطوير تعاونها مع الشركات الصينية العاملة في مصر، والتي يأتي في مقدمتها "تشاينا إينرجي"، حيث تثمن مصر علاقات التعاون القائمة مع الشركة ومشاركتها في عدد من المشروعات الكبرى.

كما شدد الرئيس على اهتمام مصر بتعزيز مستوى التنسيق والتعاون مع الشركة والاستفادة من الخبرات والإمكانات التي تمتلكها، مؤكدًا ترحيب مصر برغبة الشركة في توسيع نطاق مشروعاتها في مصر، خاصة المشروعات المرتبطة بالهيدروجين الأخضر، فضلًا عن حرص مصر على توطين الصناعات والتكنولوجيا وتدريب وتشغيل العمالة المحلية وكذا توفير فرص عمل جديدة في السوق المصري. وقد تناقش الجانبان في هذا الإطار حول مقترحات المشروعات الجديدة المتاحة للتعاون المشترك، وكذا سبل الدفع بجهود الانتهاء من المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها.

ومن جهته ثمن رئيس مجلس إدارة "تشاينا إينرجي" التعاون القائم بين الجانبين، مشيرًا إلى أن مصر تعد ضمن أكبر الأسواق الواعدة في مجالات الطاقة والهيدروجين الأخضر، ومؤكدًا أن الشركة عازمة على الاستمرار في تطوير مختلف مجالات التعاون المشتركة بما يحقق مصالح الجانبين.





