محافظ أسوان يتابع تسليم 30 منزلًا بقرية الفؤادية بعد إعادة تأهيلها

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، جهود جمعية "الأورمان" لإعادة تأهيل ورفع كفاءة 30 منزلًا بقرية الفؤادية التابعة لقروى العتمور بمركز ومدينة كوم أمبو، والتي تم تسليمها للمنتفعين من أهالي القرية في حضور شوقى مصطفى رئيس المدينة، وجابر محمد مدير فرع جمعية الأورمان بأسوان.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ للتخفيف عن كاهل البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا من خلال توفير حياة كريمة، وتحسين مستوى المعيشة لهم.

من جهته، أشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني التي تسهم دائمًا في إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة.

وقدَّم محافظ أسوان، شكره لجمعية "الأورمان" لمساهمته في مساندة الجهود الحكومية والتنفيذية، وتحقيق الدعم المجتمعي الذي يصب في صالح المواطن الأسواني.

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