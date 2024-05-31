فى اليوم العالمى للامتناع عن التبغ.. نصائح للتخلص من إدمان التدخين

يحتفل باليوم العالمي للامتناع عن التبغ في 31 مايو من كل عام، لنشر الوعي حول الآثار الضارة لاستخدام التبغ، وتشجيع الأشخاص المدمنين على التخلص من المادة السامة التي تسبب الإدمان.

يمكن أن يكون استخدام التبغ، سواء عن طريق التدخين أو الاستنشاق أو المضغ، مدمرًا لصحتك، وكل هذا يسبب الإدمان بشدة، ويمكن أن يؤدي استخدامه على المدى الطويل إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب وأمراض الجهاز التنفسي والسرطان، من بين حالات مزمنة أخرى، ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، يموت أكثر من 8 ملايين شخص كل عام بسبب تعاطي التبغ.

نصائح للتخلص من إدمان التدخين

بينما نحتفل باليوم العالمي للامتناع عن التدخين في عام 2024، لا تزال المعركة ضد إدمان التبغ تمثل تحديًا هائلًا، وعلى الرغم من حملات التوعية واسعة النطاق والتحذيرات الصحية، فإن قبضة النيكوتين تستمر في تشديد قبضتها على الأفراد في جميع أنحاء العالم.

1 - دمج الأطعمة المغذية في يومك شيئًا مهم جدًا، مثل الفواكه الطازجة والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون يدعم عمليات إزالة السموم، وتجديد شباب الجسم.

2 - كل مدخن لديه محفزات تجعله يشتهى سيجارة، لذا على المدخن تغيير روتينه اليومى الذى كانت السيجارة جزءا منه، وتجنب الإغراءات أمر مهم في المراحل المبكرة من الإقلاع عن التدخين.

3 - قبل كل شيء لابد وأن يعى المدخن أن الإقلاع عن التدخين قرار لا يمكن تأجيله للغد، لذا قم بالإقلاع عن التدخين الآن، ولا تخف.

4 - تتمتع العلاجات العشبية بفعالية كبيرة جدًا، لذلك يمكنك الاعتماد عليها في الفترة البدائية للتخلص من إدمانك للتدخين، مثل النعناع وعرق السوس والشاي الأخضر، وغيرها من المشروبات ذات فائدة للمعدة والهضم.