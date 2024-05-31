الجمعة 31 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فى اليوم العالمى للامتناع عن التبغ.. نصائح للتخلص من إدمان التدخين

التدخين
التدخين

يحتفل باليوم العالمي للامتناع عن التبغ في 31 مايو من كل عام، لنشر الوعي حول الآثار الضارة لاستخدام التبغ، وتشجيع الأشخاص المدمنين على التخلص من المادة السامة التي تسبب الإدمان.

يمكن أن يكون استخدام التبغ، سواء عن طريق التدخين أو الاستنشاق أو المضغ، مدمرًا لصحتك، وكل هذا يسبب الإدمان بشدة، ويمكن أن يؤدي استخدامه على المدى الطويل إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب وأمراض الجهاز التنفسي والسرطان، من بين حالات مزمنة أخرى، ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، يموت أكثر من 8 ملايين شخص كل عام بسبب تعاطي التبغ.

txt

فى اليوم العالمى.. كيف يعرض التبغ صحة القلب للخطر؟

نصائح للتخلص من إدمان التدخين

بينما نحتفل باليوم العالمي للامتناع عن التدخين في عام 2024، لا تزال المعركة ضد إدمان التبغ تمثل تحديًا هائلًا، وعلى الرغم من حملات التوعية واسعة النطاق والتحذيرات الصحية، فإن قبضة النيكوتين تستمر في تشديد قبضتها على الأفراد في جميع أنحاء العالم. 

1 - دمج الأطعمة المغذية في يومك شيئًا مهم جدًا، مثل الفواكه الطازجة والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون يدعم عمليات إزالة السموم، وتجديد شباب الجسم.

2 - كل مدخن لديه محفزات تجعله يشتهى سيجارة، لذا على المدخن تغيير روتينه اليومى الذى كانت السيجارة جزءا منه، وتجنب الإغراءات أمر مهم في المراحل المبكرة من الإقلاع عن التدخين.

3 - قبل كل شيء لابد وأن يعى المدخن أن الإقلاع عن التدخين قرار لا يمكن تأجيله للغد، لذا قم بالإقلاع عن التدخين الآن، ولا تخف.

4 - تتمتع العلاجات العشبية بفعالية كبيرة جدًا، لذلك يمكنك الاعتماد عليها في الفترة البدائية للتخلص من إدمانك للتدخين، مثل النعناع وعرق السوس والشاي الأخضر، وغيرها من المشروبات ذات فائدة للمعدة والهضم.

التبغ استخدام التبغ أمراض الجهاز التنفسي تعاطى التبغ الصحة العالمية

مواد متعلقة

أخبار فاتتك| وزير التعليم يحذر من محاولات الغش وإدانة ترامب بـ34 تهمة

قبل ساعات من ليلة الزفاف.. من هو زوج ياسمين رئيس المحتمل؟ (صور)

بعد اعترافات "سفاح التجمع" الجديدة.. لماذا يلجأ البعض لتصوير العلاقه الحميمة ؟

حاولت الانتحار 20 مرة.. تصريحات دوللي شاهين تصدم جمهورها

رغم فوائده المذهلة.. إحذر مخاطر الإكثار في تناول العنب

بعد شائعة انفصالهما.. حب هنادى مهنا وأحمد خالد صالح بدأ بمكالمة 4 ساعات

حالة الطقس اليوم الخميس 30 مايو في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية

أخبار فاتتك|وزير إسرائيلى يتهم نتنياهو بـ"الفشل" وموعد مباراة الأهلى فى الكأس

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2024 برقم الجلوس فقط

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة البحيرة

توقعات تنسيق الثانوية العامة محافظة القاهرة 2024 بعد نتيجة الشهادة الإعدادية

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 الترم الثاني

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس 2024

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد حمدي

مقامرة نتنياهو

د. محمد عفيفي

إسماعيل أدهم

ماجد حبته

مع الصين وفلسطين مجددًا

د.كريمة الحفناوى

الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين

محمد رفعت

عينى أم نقدى!

محمد عبدالعزيز

دعم نعم، لكن كيف؟

عبد الرحيم طايع

الناس والحكومة والدعم

لواء. محسن الفحام

ما بين الدعم العينى والدعم النقدى

صور

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة"

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تنسحب من شمال غزة وفرق الإسعاف تنتشل جثامين الشهداء

المفوض الأوروبى يطالب إسرائيل بوقف حملتها ضد "الأونروا"

رغم قرار محكمة العدل الدولية.. استشهاد 66 فلسطينيًا بالمناطق الآمنة فى غزة