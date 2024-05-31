تشغيل عبَّارة غرب أسوان مطلع الأسبوع المقبل بعد أعمال الإحلال

بتكلفة 1.3 مليون جنيه..

أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الانتهاء من إجراء أعمال الصيانة والإحلال والتجديد ورفع الكفاءة والإصلاح الشامل لعبارة العاشر من رمضان بتكلفة 1.3 مليون جنيه وذلك بالورشة الفنية لإصلاح وتصنيع الوحدات النهرية بقرية المنصورية بأسوان، ليتم تعويم العبارة وتشغيلها مطلع الأسبوع المقبل بما يسهم في خدمة أكثر من 22 ألف نسمة من أهالي القرية موزعين على 21 نجعًا وتابعًا.

وأوضح اللواء أشرف عطية، أنه في إطار منظومة تطوير وإنشاء العبارات النيلية لقرى غرب النيل تم العمل على قدمٍ وساق على مدار 5 أشهر لرفع كفاءة عبارة غرب أسوان من خلال فرع الهيئة العامة للنقل النهري بأسوان بقيادة المهندس سامي البربري، وبمتابعة من المهندس سمير نظير مدير الميكانيكا والكهرباء بالمحافظة، وبإشراف من طاقم العبارة.

جاء ذلك في إطار توفير حياة آمنة وكريمة للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

فيما أوضح المهندس سمير نظير، مدير الميكانيكا والكهرباء بمحافظة أسوان أنه بناءً على تكليفات محافظ أسوان يوجد اهتمام كبير بالوحدات النهرية واللنشات السياحية بشكل عام، حيث يتم إعادة إحياء القديم منها، واستثماره لتحقيق العوائد الإيجابية منها.

ولفت إلى أن عبارة غرب أسوان مزودة بجميع مهام الإطفاء والنجاة طبقًا للمواصفات المتبعة من قبل هيئة النقل النهرى، وتم الانتهاء من الرشم والإنزال بالمياه بعد تغير مواسير الريش والجلود وتجديد المقاعد والمظلة ورش الأرضية، وتضم 2 موتور قدرة كل منهما 230 حصانًا، وتصل حمولتها إلى 50 طنًا، وتسع 100 راكب، بجانب 8 سيارات صغيرة، و4 سيارات كبيرة، ويصل طولها إلى 22 مترًا، وبعرض 10 أمتار، وبغاطس 90 سم، وتم توفير كل وسائل السلامة والإنقاذ النهري بها حتى تعمل بالكفاءة والجودة المطلوبة.

عبارة غرب أسوان

عبارة غرب أسوان