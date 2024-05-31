لمدة موسمين .. جوزيه مورينيو يتوصل لاتفاق لتدريب فريق جديد

أكدت تقارير صحفية أن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لروما الإيطالي، توصل لاتفاق لتدريب فنربخشة التركي بدءًا من الموسم المقبل.

وكان مورينيو قد ترك روما في منتصف الموسم الماضي، وبينما كانت التكهنات تدور حول وجهته المقبلة، فإن البعض ربط اسمه بتدريب فرق سعودية، على رأسها اتحاد جدة، النصر، القادسية، ولكن المفاجأة جاءت بإعلان اتفاقه مع فنربخشة.

الاتفاق يتضمن عقدًا لمدة موسمين

ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس"، جاء الاتفاق بعد مفاوضات مكثفة قادها البرتغالي ماريو برانكو، المدير الرياضي لـ"فنربخشة"، ليتم التوصل لاتفاق يتضمن عقدًا لمدة موسمين.

وتأتي تلك الخطوة بعد احتلال فنربخشة المركز الثاني في الدوري التركي الموسم الماضي برصيد 99 نقطة، خلف جلطة سراي الذي تُوج باللقب بفارق 3 نقاط.

يُذكر أنه سبق لمورينيو تدريب فرق: بورتو البرتغالي، وتشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير الإنجليزية، وريال مدريد الإسباني، وإنتر وروما الإيطاليين.