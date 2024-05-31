الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المراكز التكنولوجية بالمنوفية تفتح أبوابها لتلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

فتحت المراكز التكنولوجية في المراكز والمدن والأحياء بمحافظة المنوفية، أبوابها أمام المواطنين للتقديم على مخالفات البناء خلال يوم الجمعة، طبقًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، للتسهيل على المواطنين الراغبين في التصالح.

وتابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، أعمال اللجان الفنية المختصة لفحص ملفات التصالح، وذلك من خلال متابعة اللجان الفنية لإنهاء طلبات التصالح داخل الحيز العمراني وإعطاء المواطنين نموذج 8 وفقًا للقانون 187.

وناقش محافظ المنوفية، آليات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025، مؤكدًا بدء إجراءات طرح العديد من المشروعات لتنفيذها وفقًا للجداول الزمنية المقررة وطبقًا للقوانين المنظمة لهذا الشأن.

وخلال الاجتماع، تابع محافظ المنوفية انتظام سير العمل بملفات التصالح علي مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة لتحقيق المستهدف منهما باعتبارها إحدى الملفات المهمة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة، موجهًا بضرورة بذل أقصى جهد لسرعة إنجاز العمل والمتابعة اليومية والدقيقة للمنظومة وتقديم الدعم اللازم وتسريع معدلات الأداء.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء استمرار التلقيدللطب لبات في يوم الجمعه المنوفية

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