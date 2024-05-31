جدول وموعد امتحانات الثانوية العامة 2024 للشعبتين الأدبية والعلمية

تتجه مؤشرات البحث على جوجل للطلاب وأولياء الأمور للبحث عن جدول امتحان الثانوية العامة 2024، وتزيد عمليات البحث من قبل المواطنين وطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي لرغبتهم في معرفة الجدول حتى يتمكنوا من الاستعداد ومراجعة ما ينقصهم في المواد.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 للشعبين الأدبية والعلمية

يذكر أن الثانوية العامة من المراحلة التعليمية الهامة للأس، لأن من خلالها يتم تحديد مصيرالطلاب وإلى أي كلية سوف يلتحقون بها، ونوفر لكم جدول امتحان الثانوية العامة 2024 في جميع المحافظات.

جدول امتحانات الثانوية العامة للشعبة الادبية

ويشمل الجدول أنه بداية من يوم الإثنين 10 يونيو2024 امتحان مادتي التربية الدينية والوطنية، ويوم الأربعاء 12 يونيو2024 امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء، ويوم السبت 22 يونيو 2024 امتحان اللغة العربية، ويوم الثلاثاء 25 يونيو2024 امتحان اللغة الفرنسية أو الألمانية، يوم السبت 29 يونيو 2024 امتحان التاريخ، بينما يوم يوم الثلاثاء 2 يوليو 2024 امتحان اللغة الإنجليزية، ويوم السبت 6 يوليو2024 امتحان الجغرافيا، كما يكون يوم الأربعاء 10 يوليو2024 امتحان مادة علم النفس، ويوم الأربعاء 17 يوليو2024 امتحان الفلسفة والمنطق.

جدول امتحانات الثانوية العامة للشعبتين العملية 2024

وجاء جدول امتجانات الثانوية العامة للشعبتين العليمة علي النحو التالي: يوم الإثنين 10 يونيو 2024 امتحان مادة التربية الدينية ومادة التربية الوطنية، بينما يوم الأربعاء 12 يونيو 2024 امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء، وأن يوم السبت 22 يونيو 2024 امتحان اللغة العربية، بينما يوم الثلاثاء 25 يونيو 2024 امتحان اللغة الفرنسية أو الألمانية، ويوم السبت 29 يونيو 2024 امتحان الفيزياء، ويوم الثلاثاء 2 يوليو 2024 امتحان اللغة الإنجليزية، وأن يوم السبت 6 يوليو 2024 امتحان الكيمياء، كما أن يوم الأربعاء 10 يوليو2024 امتحان الجيولوجيا والرياضيات البحتة فرع الجبر والهندسة، ويوم السبت 13 يوليو 2024 امتحان مادة الرياضيات البحتة فرع التفاضل والتكامل، ويوم الأربعاء 17 يوليو 2024 امتحان مادة الأحياء والاستاتيكا، فيما يكون يوم السبت 20 يوليو 2024 امتحان مادة الديناميكا.