الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"تعليم بني سويف" تحصل على مركزين بمسابقة الأخصائي المثالي

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم

قال هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم بنى سويف، اليوم الجمعة، إن الإدارة العامة  للأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية بالوزارة، أعلنت نتيجة مسابقة الأخصائي الإجتماعى المثالي، وأسفرت النتيجة عن فوز تعليم بني سويف بالمركزين الرابع والسادس على مستوى الجمهورية فى مسابقة الأخصائي الاجتماعي المثالي.

الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا برعاية الموهوبين والمبدعين وصقل مهاراتهم 

وعبر عنتر، عن سعادته بهذا الإنجاز مقدما التهنئة للأخصائيين   الفائزين  على هذا التميز والأداء المشرف مطالبا ببذل المزيد من الجهد والتميز والاستمرار في تحقيق مراكز متقدمة، مشيرا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا برعاية الموهوبين والمبدعين وصقل مهاراتهم وتزويدهم بالمهارات والمعارف والمهارات اللازمة لمواصلة مسيرة التفوق لبناء جيل قادر على الابتكار والإبداع وتحمل المسؤولية ومواجهة تحديات المستقبل وبما يتماشى مع رؤية التنمية المستدامة للدولة المصرية رؤية مصر 2030.

وقدم وكيل وزارة التربية والتعليم، التهنئة لقيادات التعليم وفي مقدمتهم الدكتور ربيع محمد أمين مدير عام الشؤون التنفيذية، وعادل جابر موجه عام التربية الإجتماعية وحجاج عطيه موجه أول المديرية، ونوال قرني موجه عام الاتحادات الطلابية وجميع العاملين في التوجيه على هذا الانجاز مطالبا ببذل المزيد من الجهود وتحقيق مراكز متقدمة في مختلف المجالات والأنشطة على مستوى الجمهورية.

وهنأ الدكتور ربيع محمد أمين مدير عام الشؤون التنفيذية، الفائزين بالمركزبن الرابع والسادس وأسرة توجيه التربية الاجتماعية على هذا الإنجاز متمنيًا لهم التوفيق والنجاح ومزبد من المراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية.

 أسماء الفائزين

وأشار عادل جابر موجه عام التربية الاجتماعية، إلى أن المسابقة تم تنفيذها على مستوى المدرسة ثم الإدارة ثم على مستوى المديرية إلى أن وصلت للمرحلة النهائية على مستوى الجمهورية، بفوز الأخصائي ناصر سلامة ملازم بمدرسة دلاص الثانوية بإدارة ناصر بالمركز الرابع للمرحلة الثانوي،  بينما فاز الاخصائي أحمد فؤاد محمد عبد اللطيف بمدرسة الشهيد محمد أحمد صبره الاعدادية بالفشن بالمركز السادس متمنيا لجميع أسرة التربية الإجتماعية بالتوفيق ومواصلة العمل الجاد وتحقيق مراكز متقدمة في مختلف المجالات.

بني سويف وكيل وزارة التربية والتعليم ناصر الفشن الاخصائى الاجتماعى

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