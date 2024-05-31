وزير الدفاع الأمريكى: نشعر بقلق بالغ بشأن نشاط الصين العسكرى بالقرب من تايوان

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن بلاده تشعر بقلق بالغ بشأن النشاط العسكري الصيني بالقرب من تايوان، وذلك وفقًا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وعقد وزيرا الدفاع الأمريكي ونظيره الصيني اجتماعًا نادرًا، اليوم الجمعة، وطالب وزير الدفاع الصيني نظيره الأمريكي بعدم تدخل الولايات المتحدة في العلاقات بين الصين وتايوان.

وقالت وزارة الدفاع الصينية، إن بكين تلتزم مسئوليتها بعدم تقديم أسلحة لروسيا أو أوكرانيا مع فرض رقابة صارمة على صادرات الأسلحة.