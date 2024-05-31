الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تقارير سعودية تكشف تفاصيل الساعات الأخيرة بمعسكري الهلال والنصر قبل نهائي كأس الملك

تدريبات الهلال
تدريبات الهلال

كشفت تقارير صحفية، تفاصيل الساعات الأخيرة في معسكري فريقي الهلال والنصر، قبل المواجهة المرتقبة التي ستجمعهما في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وسيلتقي الهلال مع غريمه التقليدي النصر، في التاسعة من مساء اليوم الجمعة، على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في المباراة النهائية لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

مدرب فريق النصر أولى اهتمامًا بركلات الترجيح

وذكرت صحيفة «الرياضية» السعودية، أن البرتغالي لويس كاسترو، مدرب فريق النصر، أولى اهتمامًا بركلات الترجيح مساء الخميس عشيّة مواجهة الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأشارت الصحيفة، إلى أن كاسترو فرض على جميع لاعبيه، خلال الحصة التدريبية الأخيرة، تسديد ركلات الترجيح، تحسُّبًا للوصول إليها.

وأوضحت الصحيفة أن المران الذي أقيم في الملعب الفرعي لاستاد «الجوهرة المشعة»، اشتمل على تمارين لياقة، وتطبيقات تكتيكية، ومناورةً بين فريقٍ أساسي وآخر احتياطي.

التشكيل الأقرب لبدء المباراة

وأضافت الصحيفة ذاتها، أن تشكيل الأقرب لبدء المباراة، سيتكون من الكولومبي ديفيد أوسبينا، حارس المرمى، وسلطان الغنام، وعلي لاجامي، وعبد الإله العمري، والبرازيلي أليكس تيليس، رباعي الخط الخلفي، وعبد الله الخيبري مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والبرتغالي أوتافيو مونتيرو، في الوسط، والجناحين السنغالي ساديو ماني وأيمن يحيى، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الهجوم.

 كيف يفكر مدرب الهلال في بدء مباراة نهائي كأس الملك؟

ومن جانبها، أشارت صحيفة «الرياضية» إلى أن البرتغالي خورجي خيسوس، مدرب الهلال، يفكر في بدء مباراة نهائي كأس الملك بمحمد كنو أو سلمان الفرج، تعويضًا للصربي الموقوف سيرجي سافيتش، مضيفة أن خيسوس سيحسم القرار قبل انطلاق اللقاء بساعات.

وأوضحت الصحيفة أن جيسوس، فاضل بين اللاعبين الاثنين، خلال تدريبات الخميس، لإشراك أحدهما إلى جوار البرتغالي روبن نيفيز في وسط الملعب.

وسيغيب سافيتش، الذي طرد خلال مواجهة الاتحاد في الدور نصف النهائي، عن المباراة النهائية بداعي الإيقاف، ما يترك مركزه شاغرًا لخيارات أخرى حصرها مدرب الأزرق بين كنو والفرج.

وسيستقر المدرب البرتغالي على خياره النهائي خلال الاجتماع الفني الذي سيعقده عصر يوم المباراة في مقر إقامة الفريق.

 

الهلال النصر نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين كأس خادم الحرمين الشريفين ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية لويس كاسترو خورجي خيسوس

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