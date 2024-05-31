حالة الطقس اليوم الجمعة 31 مايو في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 30 مايو في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية.

يسود الطقس الحار على القاهرة ومحافظات الوجه البحري، بينما يكون الطقس شديد الحرارة على الصعيد وجنوب سيناء طوال ساعات نهار، مائل للحرارة مساءً.

وتتشكل الشبورة المائية في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم الجمعة 31 مايو 2024

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الجمعة 31 مايو 2024، وتوقعت أن يسود طقس حار نهارًا معتدل ليلًا على كافة الأنحاء.

كما توقعت هيئة الأرصاد، أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى الوجه البحري وشمال الصعيد ومائل للحرارة على السواحل الغربية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

واعتبارا من اليوم الجمعة 31 مايو ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا لندخل في موجة حارة إلى شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس

حالة الطقس

حالة الطقس

حالة الطقس غدًا

تشهد البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية ولطيف على سانت كاترين بينما يكون مائل للحرارة وحار نسبيًا على الدلتا والقاهرة، ويكون حار إلى شديد الحرارة نسبيًا على باقي الأنحاء نهارًا وعن حالة الطقس ليلًا يكون لطيف لمائل للبرودة على كافة الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية المصاحبة لحالة الطقس تشهد البلاد اضطراب الملاحة البحرية على شواطئ البحر الأحمر وسرعة الرياح (50:35 كيلومتر في الساعة، وارتفاع الأمواج (2.5:1.5 متر).

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

أوضحت الأرصاد أن حالة الطقس من السبت 1 يونيو إلى الأربعاء 5 من نفس الشهر، من المتوقع أن تشهد نشاط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

تسجل درجات الحرارة العظمى المتوقعة في الظل، خلال الموجة الحارة 44 درجة على جنوب الصعيد، وتتراوح الموجة الحارة الجديدة من حارة إلى شديدة الحرارة، ومستمرة حتى منتصف الأسبوع المقبل على الأقل.

حالة الطقس في الاسكندرية لمدة أسبوع

أوضح بيان هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس في الإسكندرية، أن يسود الطقس المعتدل في ساعات الصباح الباكر والمساء على الإسكندرية والسواحل الشمالية.

حالة البحر المتوسط

يتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط بين خفيفة ومعتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح ستكون سطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

حالة البحر الأحمر

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، فمن المتوقع أن تكون الرياح مضطربة مع ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، والرياح ستكون سطحية شمالية غربية.