الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الرقابة الصحية: برنامج تدريب المراجعين يحصل على الاعتماد الدولى من "الإسكوا"

الدكتور أحمد طه،
الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة

أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، في بيان رسمي لها اليوم، عن حصول الهيئة على الاعتماد الدولي لبرنامج تدريب مراجعي ومقيمي الهيئة من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (اسكوا ISQUA ) بنسبة نجاح بلغت 96%، وهو الإنجاز الثالث للهيئة بعد أن حققت بالفعل الحصول علي الاعتماد الدولي لكافة ما أصدرته من معايير اعتماد للمنشآت الصحية، والتي تم إعدادها بأيدي خبراء مصريين وحصلت جميعها على نسب نجاح تتراوح ما بين (97% - 99%)،  فضلا عن اعتماد الهيئة ذاتها دوليًا في مجالي الجودة والتميز المؤسسي كجهة تقييم مستقلة لجودة المنشآت الصحية.

وأعلن الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن نجاح الهيئة في استكمال المستوى الثالث والأخير من مستويات الاعتماد الدولي "اسكواISQUA" جاء ليحقق رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي في تعزيز مكانة مصر الدولية في مجال جودة الرعاية الصحية، حيث يرسخ مكانتنا الدولية كأول هيئة مصرية مستقلة مانحة للاعتماد للمنشآت الصحية، ليصبح "اعتماد جهار GAHAR" هي علامة الثقة الوطنية والدولية الأساسية لتميز وجودة الخدمات الصحية بأية منشأة صحية مصرية تسعى إلى العالمية.

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وأكد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR، أن إتمام الحصول على جميع اعتمادات المنظمة الدولية "اسكوا ISQUA" يؤكد الثقة في أن جميع أدلة المعايير الصادرة عن الهيئة، وعمليات وسياسات العمل بالهيئة، إلى جانب طريقة تقييم المنشآت الصحية، متوافقة تماما مع أحدث التوجهات الدولية، وهو ما يحقق الهدف من انشاء الهيئة بنص القانون في: "توكيد الثقة في جودة مخرجات المنظومة الصحية بجمهورية مصر العربية على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وضبط وتنظيم الخدمات الصحية التأمينية، وتنظيم القطاع الصحي بما يضمن سلامته واستقراره وتنميته وتحسين جودته والعمل على توازن حقوق المتعاملين فيه".

برامج تدريب دولية مكثفة

وأشار إلى ان الهيئة نظمت 4 برامج تدريب دولية مكثفة لمراجعيها على أيدي مدربين متخصصين ذي خبرة وكفاءة عالية بالتعاون مع منظمات اعتماد دولية ذات مكانة مرموقة في هذا المجال وهي: الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID  ومشروع استدامة مكافحة الأوبئة "EpiC"، هيئة الاعتماد الدولي الكندية AC، ومؤسسة FHI-360، بالإضافة إلى برنامج توجيهي من هيئة تيموس الدولية TEMOS International، مما يضمن التوافق القياسي لعملية تقييم المنشآت الصحية من جانب الهيئة مع أحدث الاتجاهات الدولية للتقييم، فضلا عن التبادل المنظم للمعارف والمهارات الدولية في مجال المراجعة، وغير ذلك من متطلبات وشروط "الاسكوا" لمنح اعتمادها للبرنامج التدريبي للمراجعين، والتي تم استيفاؤها من جانب الهيئة خلال رحلة من العمل الدءوب استمرت لقرابة عامين.

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وتابع طه أن متطلبات معايير "الاسكوا" شملت كذلك استيفاء السياسات والإجراءات والخطط المطلوبة كدليل على مطابقة البرامج التدريبية للمراجعين بالهيئة لشروط استحقاق الاعتماد الدولي والتي اشتملت على 5 معايير رئيسية و32 معيارا فرعيا و89 دليلا مطلوبا، والتي تم إعدادها وتجهيزها وإرسالها من خلال فريق العمل بالإدارة العامة للمراجعين برئاسة الدكتورة هند الحسيني، وهو جهد إداري وتنفيذي ضخم استدعى مشاركة مختلف إدارات الهيئة: الإدارة العامة للاتصال والتعاون الدولي، والإدارة العامة للتدريب للغير، والإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي، والإدارة العامة للتميز المؤسسي، ومكتب رئيس الهيئة، والإدارة العامة لمكتب المدير التنفيذي، إلى جانب الاستعانة بعدد من الخبراء المصريين في هذا المجال على رأسهم: د. ايمان درويش، د. إسماعيل الفقي، د. مجدي جمال.

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برنامج تدريب الاعتماد الدولي الرعاية الصحية مستويات الاعتماد الدولي الإسكوا

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