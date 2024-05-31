الجمعة 31 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس جامعة قناة السويس: تطوير البنية التحتية بالكليات وفقا لأحدث المعايير الدولية

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن المرحلة الحالية تشهد تطوير منشآت، وعمل إنجازات بما يتوافق مع الاهتمام البالغ الذي توليه القيادة السياسية للتعليم بوجه عام والتعليم الجامعي بوجهًا خاص، فضلًا عن تطوير البنية التحتية بالكليات بما يتوافق مع أحدث المعايير الدولية.

وتابع بكلية التربية الرياضية نعمل على أن تكون التجهيزات الرياضية على أعلى مستوى وفقًا للمعايير الفنية، وكذلك إجراء عمليات الصيانة؛ لتوفير مكان ملائم للطالب وعضو هيئة التدريس، والعاملين لكي يقوم كل منهم بدوره.

وأضاف مندور، أن خطة تطوير مقر الجامعة القديمة سريعة؛ لإحداث التغيير والتطوير، سعيًا نحو الريادة في ظل ما نتميز به من موارد بشرية ومنشآت وخبرات. 

تطوير مقر الجامعة القديمة

جاء ذلك أثناء تفقد الدكتور ناصر مندور لأعمال تطوير الموقع العام  بمقر الجامعة القديمة والتي تشمل المسجد، وسور وملاعب كلية التربية الرياضية، والمسطحات الخضراء والموقع العام.

وكان في استقبال رئيس الجامعة بكلية التربية الرياضية الدكتور ماجد العزازي عميد الكلية، والدكتور محمد صلاح وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأساتذة الكلية الدكتور محمد غنيم وعطوة المتولي عطوة.

وتفقد الدكتور ناصر مندور، ملاعب كلية التربية الرياضية، موجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال تعلية سور ملاعب كرة القدم على امتداد 350 متر طولي وصولًا إلى البوابه الرئيسية، مع الانتهاء من أعمال صيانة الملاعب، ثم توجه سيادته لمتابعة أعمال التطوير والبناء التي تتم داخل مسجد الجامعة القديم، مؤكدًا على سرعة الإنتهاء من أعمال تجهيز المسجد حيث يتم رفع منسوب المسجد من الداخل وعمل بلاط إلى جانب أعمال الدهان الداخلي، كما تم عمل سافيتو للواجهة، فضلًا عن رفع كفاءة جميع مرافق المسجد كذلك مصلى السيدات، أعمال الموقع العام للمسجد.

جامعة قناة السويس تطوير التربية الرياضية ناصر مندور التعليم الجامعى

مواد متعلقة

الإسماعيلية تنهي استعدادات الثانوية العامة

"تضامن الإسماعيلية": تسليم 111 مشروعا للأسر الأولى بالرعاية ضمن برنامج "فرصة"

حلويات ورسائل تشجيعية في امتحانات "التجارة الدولية" بجامعة الإسماعيلية الأهلية

581 طالبًا وطالبة بكلية التمريض جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية يؤدون الامتحان

الكشف على 1085 مريضًا فى قافلة طبية لـ"حياة كريمة" بالإسماعيلية

بينهم أطفال.. أسماء المصابين في حادث "محور 30 يونيو" بالإسماعيلية

مقتل شاب على يد طليق والدته بالإسماعيلية.. وقرار من النيابة ضد المتهم

اثنان في غيبوبة.. الحالة الصحة لـ28 مصابا في انقلاب سيارة بالإسماعيلية

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2024 برقم الجلوس فقط

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة البحيرة

توقعات تنسيق الثانوية العامة محافظة القاهرة 2024 بعد نتيجة الشهادة الإعدادية

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 الترم الثاني

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس 2024

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد حمدي

مقامرة نتنياهو

د. محمد عفيفي

إسماعيل أدهم

ماجد حبته

مع الصين وفلسطين مجددًا

د.كريمة الحفناوى

الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين

محمد رفعت

عينى أم نقدى!

محمد عبدالعزيز

دعم نعم، لكن كيف؟

عبد الرحيم طايع

الناس والحكومة والدعم

لواء. محسن الفحام

ما بين الدعم العينى والدعم النقدى

صور

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة"

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تنسحب من شمال غزة وفرق الإسعاف تنتشل جثامين الشهداء

المفوض الأوروبى يطالب إسرائيل بوقف حملتها ضد "الأونروا"

رغم قرار محكمة العدل الدولية.. استشهاد 66 فلسطينيًا بالمناطق الآمنة فى غزة