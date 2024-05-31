الجمعة 31 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد تصريحاته.. مانشستر سيتي يراقب وضعية رودريجو مع ريال مدريد

رودريجو وفينيسيوس
رودريجو وفينيسيوس جونيور

أكدت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يبدي اهتمامًا لتدعيم هجومه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بالتعاقد مع البرازيلي رودريجو جوس، مهاجم ريال مدريد الإسباني.

اقتراب انتقال النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى صفوف ريال مدريد

وزادت حالة الجدل حول مستقبل رودريجو مع النادي الملكي، خاصة مع اقتراب انتقال النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى صفوف ريال مدريد، ومع تأكيده على رغبته في البقاء مع ريال مدريد في الليجا الإسبانية، لم يستبعد المهاجم البرازيلي أيضًا فكرة الرحيل، مفضلًا إمكانية اللعب إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، مما أثار اهتمام العديد من الأندية الأوروبية.

كما وصف رودريجو نادي مانشستر سيتي بأنه "الفريق الأفضل في العالم" من وجهة نظره، ليزيد من الجدل الدائر حوله وحول تصريحاته.

صحيفة إسبانية: رودريجو يرغب في البقاء في صفوف ريال مدريد

من جهتها، تؤكد صحيفة "ماركا" الإسبانية أن رودريجو يرغب في البقاء في صفوف ريال مدريد، وبالتالي يفضل النادي الإسباني الحفاظ على خدماته، لكنهم يجب أن يأخذوا في الاعتبار استقرار الفريق واحتمالية التغييرات في صفوفه.

ومن جهتها، تواصل إدارة مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا متابعة وضعية جوس مع ريال مدريد، ويبدو أنها تميل نحو الاستفادة من أي اضطرابات تخص مستقبله قد تحدث في صفوف النادي الإسباني لضمه.

ورغم أن ريال مدريد يدرك اهتمام مانشستر سيتي برودريجو، إلا أنه قد يؤجل النظر في مستقبل اللاعب حتى بعد انتهاء نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند.

وفيما يخص المباراة المرتقبة، توجه ريال مدريد إلى إنجلترا لمواجهة بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها مساء السبت، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب ويمبلي الشهير في لندن، لتحديد بطل القارة الأوروبية هذا الموسم.

جدير بالذكر أن رودريجو تمكن من تسجيل 10 أهداف لـ ريال مدريد في الدوري الإسباني هذا الموسم.

مانشستر سيتى ريال مدريد رودريجو جوس رودريجو بيب جوارديولا

مواد متعلقة

النصر يصطدم بـ الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين

رسميًا.. الهلال السعودي يمدد عقد خورخي جيسوس لمدة موسم

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند

كيليان مبابى يتفوق على صلاح ويحصد جلوب سوكر للأفضل فى أوروبا

تقارير: ريال مدريد توصل لاتفاق شفهى للتعاقد مع ألفونسو ديفيز

الهلال يصطدم بـ أهلي جدة في قرعة كأس السوبر السعودي

سيراميكا كليوباترا يتأهل لثمن نهائي كأس مصر على حساب مكادي

بوروسيا دورتموند يستهدف ضم ماسون جرينوود بعد نهائي الأبطال

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2024 برقم الجلوس فقط

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة البحيرة

توقعات تنسيق الثانوية العامة محافظة القاهرة 2024 بعد نتيجة الشهادة الإعدادية

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 الترم الثاني

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس 2024

سلسلة محال عالمية تقرر تصفية أملاكها فى إسرائيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد حمدي

مقامرة نتنياهو

د. محمد عفيفي

إسماعيل أدهم

ماجد حبته

مع الصين وفلسطين مجددًا

د.كريمة الحفناوى

الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين

محمد رفعت

عينى أم نقدى!

محمد عبدالعزيز

دعم نعم، لكن كيف؟

عبد الرحيم طايع

الناس والحكومة والدعم

لواء. محسن الفحام

ما بين الدعم العينى والدعم النقدى

صور

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة"

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلي تنسحب من شمال غزة وفرق الإسعاف تنتشل جثامين الشهداء

المفوض الأوروبى يطالب إسرائيل بوقف حملتها ضد "الأونروا"

رغم قرار محكمة العدل الدولية.. استشهاد 66 فلسطينيًا بالمناطق الآمنة فى غزة