بعد تصريحاته.. مانشستر سيتي يراقب وضعية رودريجو مع ريال مدريد

أكدت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يبدي اهتمامًا لتدعيم هجومه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بالتعاقد مع البرازيلي رودريجو جوس، مهاجم ريال مدريد الإسباني.

اقتراب انتقال النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى صفوف ريال مدريد

وزادت حالة الجدل حول مستقبل رودريجو مع النادي الملكي، خاصة مع اقتراب انتقال النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى صفوف ريال مدريد، ومع تأكيده على رغبته في البقاء مع ريال مدريد في الليجا الإسبانية، لم يستبعد المهاجم البرازيلي أيضًا فكرة الرحيل، مفضلًا إمكانية اللعب إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، مما أثار اهتمام العديد من الأندية الأوروبية.

كما وصف رودريجو نادي مانشستر سيتي بأنه "الفريق الأفضل في العالم" من وجهة نظره، ليزيد من الجدل الدائر حوله وحول تصريحاته.

صحيفة إسبانية: رودريجو يرغب في البقاء في صفوف ريال مدريد

من جهتها، تؤكد صحيفة "ماركا" الإسبانية أن رودريجو يرغب في البقاء في صفوف ريال مدريد، وبالتالي يفضل النادي الإسباني الحفاظ على خدماته، لكنهم يجب أن يأخذوا في الاعتبار استقرار الفريق واحتمالية التغييرات في صفوفه.

ومن جهتها، تواصل إدارة مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا متابعة وضعية جوس مع ريال مدريد، ويبدو أنها تميل نحو الاستفادة من أي اضطرابات تخص مستقبله قد تحدث في صفوف النادي الإسباني لضمه.

ورغم أن ريال مدريد يدرك اهتمام مانشستر سيتي برودريجو، إلا أنه قد يؤجل النظر في مستقبل اللاعب حتى بعد انتهاء نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند.

وفيما يخص المباراة المرتقبة، توجه ريال مدريد إلى إنجلترا لمواجهة بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها مساء السبت، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب ويمبلي الشهير في لندن، لتحديد بطل القارة الأوروبية هذا الموسم.

جدير بالذكر أن رودريجو تمكن من تسجيل 10 أهداف لـ ريال مدريد في الدوري الإسباني هذا الموسم.