مع قرب ميعاد الصلاة، يحرص المسلمون على معرفة موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات عبر جوجل، وذلك يكون لأدائها في مواعيدها الصحيحة، وللتأهب للذهاب للمسجد وقضاء صلاة الجمعة لما لها من ثواب عظيم.

موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات

وتستعرض "الدستور" مواقيت الصلاة اليوم الجمعة الموافق 31 من مايو 2024 في القاهرة وعدد من المحافظات.

موعد صلاة الجمعة اليوم

موعد صلاة الجمعة في محافظة القاهرة 12:52 م

موعد صلاة الجمعة في محافظة الاسكندرية 12:57 م

وقت صلاة الجمعة في مدينة شرم الشيخ 12:40 م

موعد صلاة الجمعة في محافظة أسوان 12:46 م

مواقيت الصلاة اليوم

مواعيد الصلاة اليوم فى محافظة القاهرة

صلاة الفجر

الساعة 4:11 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 12:53 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 4:29 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 7:51 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 9:23 مساءً.

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

صلاة الفجر

الساعة 4:11 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 12:58 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 4:37 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 7:59 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 9:33 مساءً.

مواعيد الصلاة اليوم فى مدينة العريش

صلاة الفجر

الساعة 3:56 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 12:43 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 4:21 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 7:44 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 9:17 مساءً.

مواعيد الصلاة فى بورسعيد

صلاة الفجر

الساعة 4:01 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 12:49 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 4:28 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 7:50 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 9:23 مساءً.

مواعيد الصلاة اليوم فى محافظة قنا

صلاة الفجر

الساعة 4:20 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 12:47 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 4:13 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 7:37 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 9:03 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم فى محافظة أسوان

صلاة الفجر

الساعة 4:26 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 12:46 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 4:07 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 7:32 مساء

صلاة العشاء

الساعة 8:56 مساءً.

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مواعيد الصلاة فى الإسماعيلية

صلاة الفجر

الساعة 4:04 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 12:49 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 4:26 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 7:48 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 9:21 مساءً.

مواعيد الصلاة اليوم فى محافظة الفيوم

صلاة الفجر

الساعة 4:15 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 12:54 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 4:29 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 7:51 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 9:22 مساءً.