الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المنظمة العالمية لصحة الحيوان تعلن مصر خالية من مرض طاعون الخيل الإفريقى

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن المنظمة العالمية لصحة الحيوان أعلنت اليوم رسميًا، خلو البلاد من مرض طاعون الخيل الإفريقي، وذلك ضمن فعاليات الدورة الحادية والتسعين للجمعية العامة لأعضاء المنظمة العالمية لصحة الحيوان وبإجماع الآراء بالتصويت على الملف الفني المُقدم من الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإثبات خلو البلاد من المرض.

وأكد القصير أن ذلك الإعلان يأتي تتويجًا لجهود وزارة الزراعة التي تستهدف دعم وتنمية الثروة الحيوانية في مرحلة الجمهورية الجديدة، ودعم دور مصر الريادي على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف أنه بهذا الإعلان تمضي مصر بخطى ثابتة نحو التقدم والتطور المبنى على الأسس العلمية وعودة دورها الريادي والتاريخي على المستوى العالمى؛ الأمر الذي يبرهن على مدى كفاءة القدرات الفنية والبنى التحتية وجودة الخدمة البيطرية المقدمة على مستوى الجمهورية، وبخاصة تنفيذ خطط الإنذار المبكر والمسوحات الوبائية التي تمتثل للمتطلبات القياسية العالمية الواردة بدستور صحة الحيوان الصادر عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان، فضلًا عن القدرات التشخصية المعملية التي يقدمها معهد بحوث الصحة الحيوانية الداعم لمنظومة الخدمات البيطرية.

تصدير الخيول المصرية

وأوضح وزير الزراعة أن هذا الإعلان يأتي في ضوء تنفيذ استراتيجية مصر نحو وصولها إلى آفاق جديدة بدعم تصدير الخيول المصرية وبخاصة الخيول العربية الأصيلة المصرية؛ التي تُعد من أنقى سلالات الخيول المنسبة على مستوى العالم؛ الأمر الذي سيدعم اقتصاد الدولة وتقدمها الملموس في هذا المجال.

ووجَّه وزير الزراعة الشكر لكل القائمين على هذا الملف والذين كانوا وراء هذا الإنجاز الكبير من هيئة الخدمات البيطرية ومعهد صحة الحيوان والهيئات المعاونة.

وفي ذات السياق، تقدم الدكتور ممتاز شاهين، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بخالص التهنئة إلى السيد القصير وزير الزراعة ونائبه المهندس مصطفى الصياد على هذا الإنجاز الكبير الذي حققته مصر على المستوى العالمي.

وأضاف أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعهد بحوث الصحة الحيوانية لا يدخران جهدًا نحو تنفيذ مهامهما التي تتلخص في تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض المعدية والوبائية.

وأعرب "شاهين" عن فخره بإعلان خلو مصر من المرض الرابع للفصيلة الخيلية المؤثر على حركة تصدير الخيول ومشاركتها فى الأحداث والفعاليات الرياضية الدولية، وذلك عقب الإعلان خلال عامى 2021 و2022 عن خلو البلاد من 3 أمراض أخرى هى الرعام والزهرى وأنيميا الخيول المعدى.

وزير الزراعة المنظمة العالمية لصحة الحيوان تعلن رسميا مصر خالية مرض طاعون الخيل

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