الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز

كاتب صحفى: الصين نفذت 3000 مشروع بالدول العربية خلال الفترة الماضية

الكاتب الصحفي جميل
الكاتب الصحفي جميل عفيفي

أوضح الكاتب الصحفي جميل عفيفي، انعكاس المنتدى العربي الصيني على الدول العربية في المجالات كافة، مؤكدًا أن التعاون المصري العربي الصيني مهم جدًا وثمرة العلاقات الجيدة بين الدول العربية والصين وخاصة مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر تتميز بعلاقة شراكة استراتيجية منذ 10 سنوات، ما يعود بالنفع على الدولة المصرية انطلاقًا من مبادرة الحزام والطريق والمشروعات الاستثمارية البينية بين الدول العربية وبعضها وبينهم وبين الصين.

 

مكاسب الدول العربية في التعاون مع الصين

وأكد عفيفي، أن ذلك التعاون سيثمر أيضًا عن نقل التكنولوجيا بين الدول العربية وبعضها ومن الصين إلى تلك الدول، مشيرًا إلى أن الصين نفذت أكثر من 3000 مشروع في الدول العربية خاصة فيما يخص البنية التحتية، ومجال ربط التكنولوجيا.

وتابع: "مصر كانت أبرز الدول العربية التي تعاونت مع الصين خلال الفترة الماضية، في عدد من مشروعات البنية التحتية، وربط التكنولوجيا، وفكرة أن يكون هناك منتدى عربي صيني يزيد من عمق العلاقات بين الطرفين، لأنه من المعروف أن الصين من الدول المؤثرة والفاعلة في النظام العالمي الجديد".

وقال الكاتب الصحفي جميل عفيفي، إن التعاون مع الصين سيعود بالنفع على الدول العربية، حيث وجود رؤية موحدة تجاه القضايا التي يمر بها العالم، وبالتنسيق مع دولة كبرى وعضو دائم في مجلس الأمن، سيساعد في نقل الصورة الحقيقية عن الدول العربية لمجلس الأمن والعالم كله عن القضايا التي تخص المنطقة لا سيما القضية الفلسطينية.

المنتدى العربي الصيني الدول العربية الصين نقل التكنولوجيا مجال ربط التكنولوجيا

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