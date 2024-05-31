الفراخ البيضاء بـ 103جنيهات للمستهلك.. أسعار الدواجن والبيض في الأسواق

شهدت اسعار الدواجن، اليوم الجمعة، استقرارا في الأسواق حيث سجلت أسعار الفراخ البيضاء في المزرعة بين 92 و93 جنيها، ويصل سعر الكيلو للمستهلكين بسعر 103 إلي 110 جنيها.

أسعار الفراخ اليوم

وسجلت اسعار الفراخ الساسو في المزرعة بين 106 و107 جنيهات ويصل للمستهلك بـ 115 جنيها، والفراخ الأمهات في المزرعة تسجل مستويات بين 84 إلى 85 جنيها، ويصل سعر كيلو الفراخ في الأسواق للمستهلكين حوالي 103 جنيهات للكيلو

أسعار البيض اليوم

وشهدت أسعار البيض استقرارا في الاسوق لتسجل سعر كرتونة البيض بالمزرعة 115 جنيها للأبيض و120 للأحمر و125 للبيض البلدي.

استقرار في أسعار الدواجن

وكان أكد المهندس محمود العناني رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن هناك استقرار في أسعار الدواجن، نتيجة استقرار أسعار الأعلاف وان الأسعار حاليا للدواجن ٧٥ جنيه في المزرعة وكذلك استقرار أسعار البيض حيث أن الكرتونية أقل من ١٢٠جنيه في المزرعة حيث أن الأسعار مستقرة طالما الافراجات عن الاعلاف خامات الأعلاف والأدوية البيطرية مستمرة.

وقال" العناني" في تصريحات للدستور"، اتوقع استمرار انخفاض اسعار الدواجن والبيض مع تحسن حالة الجو أن الأسعار الحالية جيدة بينما التاجر يحط ١٠ جنيه على سعر الكيلو في المزرعة لتصل للمستهلك، مشيرا أنه لايوجد مبادرات حاليا من الحكومة بشأن تخفض أسعار الدواجن والبيض باعتباره منخفضة حاليا والأسعار جيدة وهناك توسع في الصناعة ومن خرج من المنتجين بدأ يعود مرة أخرى ونسبتهم ١٠% من إجمالي المنتجين لايمثلون نسبة كبيرة وجزء منهم تربية منزلية وبدأت ترجع مرة اخرى لصناعة الدواجن.