الجمعة 31 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الفراخ البيضاء بـ 103جنيهات للمستهلك.. أسعار الدواجن والبيض في الأسواق

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

شهدت اسعار الدواجن، اليوم الجمعة، استقرارا في الأسواق حيث سجلت أسعار الفراخ البيضاء  في المزرعة  بين 92 و93 جنيها،  ويصل سعر الكيلو للمستهلكين بسعر 103 إلي 110 جنيها.

أسعار الفراخ اليوم

وسجلت اسعار الفراخ الساسو في  المزرعة بين 106 و107 جنيهات ويصل للمستهلك بـ 115 جنيها،  والفراخ الأمهات في المزرعة تسجل مستويات بين 84 إلى 85 جنيها، ويصل  سعر كيلو الفراخ في الأسواق للمستهلكين حوالي 103 جنيهات للكيلو

أسعار البيض اليوم 

وشهدت  أسعار البيض استقرارا في الاسوق  لتسجل سعر كرتونة البيض بالمزرعة 115 جنيها للأبيض و120 للأحمر و125 للبيض البلدي.

 استقرار في أسعار الدواجن

وكان أكد المهندس محمود العناني رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن،  أن هناك استقرار في أسعار الدواجن، نتيجة استقرار  أسعار الأعلاف وان الأسعار حاليا للدواجن ٧٥ جنيه في المزرعة وكذلك استقرار أسعار البيض حيث أن الكرتونية أقل من ١٢٠جنيه في المزرعة حيث أن الأسعار مستقرة طالما الافراجات عن الاعلاف خامات الأعلاف والأدوية البيطرية  مستمرة.
وقال" العناني" في تصريحات للدستور"، اتوقع استمرار انخفاض اسعار الدواجن والبيض مع تحسن حالة الجو أن الأسعار الحالية جيدة بينما التاجر يحط ١٠ جنيه على سعر الكيلو في المزرعة لتصل للمستهلك، مشيرا أنه لايوجد مبادرات حاليا من الحكومة بشأن تخفض أسعار الدواجن والبيض باعتباره منخفضة حاليا والأسعار جيدة وهناك توسع في الصناعة ومن خرج من المنتجين بدأ يعود مرة أخرى ونسبتهم ١٠% من إجمالي المنتجين لايمثلون نسبة كبيرة وجزء منهم تربية منزلية وبدأت ترجع مرة اخرى لصناعة الدواجن.

الفراخ البيضاء ب103 للمستهلك أسعار الدواجن والبيض

مواد متعلقة

أسعار الفراخ والبيض في بورصة الدواجن اليوم 7 رمضان 2024

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

الفراخ بـ113 للمستهلك.. أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الثلاثاء

الفراخ بـ96 جنيهًا.. أسعار الدواجن والبيض فى الأسواق اليوم

أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء 6 مارس 2024 في بورصة الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء والبانيه والبيض اليوم الإثنين 4-3-2024 فى بورصة الدواجن

أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 26-2-2024 فى بورصة الدواجن

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2024 برقم الجلوس فقط

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة البحيرة

توقعات تنسيق الثانوية العامة محافظة القاهرة 2024 بعد نتيجة الشهادة الإعدادية

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 الترم الثاني

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس 2024

سلسلة محال عالمية تقرر تصفية أملاكها فى إسرائيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد حمدي

مقامرة نتنياهو

د. محمد عفيفي

إسماعيل أدهم

ماجد حبته

مع الصين وفلسطين مجددًا

د.كريمة الحفناوى

الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين

محمد رفعت

عينى أم نقدى!

محمد عبدالعزيز

دعم نعم، لكن كيف؟

عبد الرحيم طايع

الناس والحكومة والدعم

لواء. محسن الفحام

ما بين الدعم العينى والدعم النقدى

صور

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة"

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلي تنسحب من شمال غزة وفرق الإسعاف تنتشل جثامين الشهداء

المفوض الأوروبى يطالب إسرائيل بوقف حملتها ضد "الأونروا"

رغم قرار محكمة العدل الدولية.. استشهاد 66 فلسطينيًا بالمناطق الآمنة فى غزة