دعاء حلمي: القاهرة الاخبارية حققت المعادلة الصعبة بالوصول إلى كل العالم

عبرت الناقدة دعاء حلمي عن سعادتها الشديدة بكون قناة مصرية مثل القاهرة الإخبارية تصل إلى العالمية على مستوى قطاع الاخبار، مؤكدة أن المصريون انتظروا كثيرا حتى نصل إلى هذا التألق الإخباري من خلال كوادر مصرية.

أضافت حلمي لـ"الدستور": “فكرة وجود قناة أخبار عالمية في مصر، كان تحديًا كبيرًا للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لأن الأخبار لم تعد مجرد نقل للأحداث وأصبحت متاحة في كل مكان، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإخبارية، لكن فكرة القاهرة الإخبارية هي كيف يمكنك أن تكون متواجدًا في قلب الحدث والتعليق عليه بلغات مختلفة، وكيف يمكنك التواصل خارج إطارك الإقليمي وأن تكون منافسًا قويًا وشرسًا للمحطات الأجنبية وتعرض أجندتك ووجهة نظرك بشكل احترافي ومهني لأن كل قناة إخبارية لديها أجندتها السياسية”.

قالت: "لا يوجد قناة إخبارية في العالم مستقلة تمامًا من القيود والحدود التي تفرضها الدولة أو المستثمر الذي يمولها، لذلك، فكرة حرية الإعلام المطلقة هي مجرد خيال، ويجب أن يكون لديها أيديولوجية وأجندة وإلا فلن تكون هناك حرية إعلامية حقيقية، لذلك القناة المصرية الوطنية المتمصلة في القاهرة الإخبارية كانت تحمل هذه الأجندة، ونحن نتوقع منها تطورًا أكبر، ونتوقع منها أن تكون متواجدة بشكل أكبر على المستوى الدولي، ليس فقط إقليميا".

دعاء حلمي تتحدث عن القاهرة الإخبارية

استطردت: “كما ذكرت الأخبار أصبحت متاحة في كل مكان، لكن أن تكون حصانًا أسود قادر على المنافسة على مستوى الدراما وفرض سيطرتك مرة أخرى وأن تقول (الدراما هي لي)، فإنك تستطيع أن تفعل ذلك أيضًا على المستوى الإخباري، وهذا ما فعلته قناة القاهرة الإخبارية بأجندة مصرية وطنية مبنية على احترافية شديدة وحيادية كبيرة للغاية، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تركت بصمة قوية، وعلى المدى الطويل سنشعر بالتأثير أكثر، خاصة بعد النجاح الكبير الذي شهدناه من خلال تقديم محتوى أكبر وأعمق وأسهل كما اعتدنا منها مؤخرًا".

اختتمت حلمي: “قناة القاهرة الإخبارية من أهم القنوات العربية على الساحة الإعلامية، حيث تميزت بمصداقيتها وقدرتها على تغطية الأحداث ونقلها إلى المشاهد بكل دقة واحترافية، فقد قدمت متابعة لحظية للأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة بكل شجاعة ومصداقية”.

