الجمعة 31 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دعاء حلمي: القاهرة الاخبارية حققت المعادلة الصعبة بالوصول إلى كل العالم

دعاء حلمي
دعاء حلمي

عبرت الناقدة دعاء حلمي عن سعادتها الشديدة بكون قناة مصرية مثل القاهرة الإخبارية تصل إلى العالمية على مستوى قطاع الاخبار، مؤكدة أن المصريون انتظروا كثيرا حتى نصل إلى هذا التألق الإخباري من خلال كوادر مصرية.

txt

«القاهرة الإخبارية».. قصة نجاح مصرية

txt

بالكوفية الفلسطينية.. مروان موسى يشعل حفل "كامل العدد" فى هولندا

txt

الفنان أحمد ماهر ونجله مع عمرو الليثى فى "واحد من الناس".. الأحد المقبل

txt

حسين زين: نمتلك كوادر إعلامية متميزة قادرة على مواكبة متطلبات العصر

txt

شراكة مرتقبة بين الشركة المتحدة وBIG TIME السعودية

txt

مواهب البيانو والقدرات الخاصة فى عروض خاصة بـ"أوبرا الإسكندرية"

txt

"مسار إجبارى" يشعل حفل المتحف الكبير

txt

مركز الثقافة السينمائية ينظم عرضا وندوة للفيلم السوداني "وداعا جوليا"

txt

"القومى للمسرح" يحتفى بذكرى وفاة مديحة يسرى

txt

مسلسل "جودر" فى ندوة لاتحاد كتاب مصر.. الأحد المقبل

أضافت حلمي لـ"الدستور": “فكرة وجود قناة أخبار عالمية في مصر، كان تحديًا كبيرًا للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لأن الأخبار لم تعد مجرد نقل للأحداث وأصبحت متاحة في كل مكان، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإخبارية، لكن فكرة القاهرة الإخبارية هي كيف يمكنك أن تكون متواجدًا في قلب الحدث والتعليق عليه بلغات مختلفة، وكيف يمكنك التواصل خارج إطارك الإقليمي وأن تكون منافسًا قويًا وشرسًا للمحطات الأجنبية وتعرض أجندتك ووجهة نظرك بشكل احترافي ومهني لأن كل قناة إخبارية لديها أجندتها السياسية”.

قالت: "لا يوجد قناة إخبارية في العالم مستقلة تمامًا من القيود والحدود التي تفرضها الدولة أو المستثمر الذي يمولها، لذلك، فكرة حرية الإعلام المطلقة هي مجرد خيال، ويجب أن يكون لديها أيديولوجية وأجندة وإلا فلن تكون هناك حرية إعلامية حقيقية، لذلك القناة المصرية الوطنية المتمصلة في القاهرة الإخبارية كانت تحمل هذه الأجندة، ونحن نتوقع منها تطورًا أكبر، ونتوقع منها أن تكون متواجدة بشكل أكبر على المستوى الدولي، ليس فقط إقليميا".

دعاء حلمي تتحدث عن القاهرة الإخبارية

استطردت: “كما ذكرت الأخبار أصبحت متاحة في كل مكان، لكن أن تكون حصانًا أسود قادر على المنافسة على مستوى الدراما وفرض سيطرتك مرة أخرى وأن تقول (الدراما هي لي)، فإنك تستطيع أن تفعل ذلك أيضًا على المستوى الإخباري، وهذا ما فعلته قناة القاهرة الإخبارية بأجندة مصرية وطنية مبنية على احترافية شديدة وحيادية كبيرة للغاية، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تركت بصمة قوية، وعلى المدى الطويل سنشعر بالتأثير أكثر، خاصة بعد النجاح الكبير الذي شهدناه من خلال تقديم محتوى أكبر وأعمق وأسهل كما اعتدنا منها مؤخرًا".

اختتمت حلمي: “قناة القاهرة الإخبارية من أهم القنوات العربية على الساحة الإعلامية، حيث تميزت بمصداقيتها وقدرتها على تغطية الأحداث ونقلها إلى المشاهد بكل دقة واحترافية، فقد قدمت متابعة لحظية للأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة بكل شجاعة ومصداقية”.
 

للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المتحدة للخدمات الإعلامية دعاء حلمي تتحدث عن القاهرة الاخبارية الأخبار المتحدة

مواد متعلقة

«القاهرة الإخبارية».. قصة نجاح مصرية

بالكوفية الفلسطينية.. مروان موسى يشعل حفل "كامل العدد" فى هولندا

الفنان أحمد ماهر ونجله مع عمرو الليثى فى "واحد من الناس".. الأحد المقبل

حسين زين: نمتلك كوادر إعلامية متميزة قادرة على مواكبة متطلبات العصر

شراكة مرتقبة بين الشركة المتحدة وBIG TIME السعودية

مواهب البيانو والقدرات الخاصة فى عروض خاصة بـ"أوبرا الإسكندرية"

"مسار إجبارى" يشعل حفل المتحف الكبير

مركز الثقافة السينمائية ينظم عرضا وندوة للفيلم السوداني "وداعا جوليا"

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2024 برقم الجلوس فقط

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة البحيرة

توقعات تنسيق الثانوية العامة محافظة القاهرة 2024 بعد نتيجة الشهادة الإعدادية

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 الترم الثاني

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس 2024

سلسلة محال عالمية تقرر تصفية أملاكها فى إسرائيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد حمدي

مقامرة نتنياهو

د. محمد عفيفي

إسماعيل أدهم

ماجد حبته

مع الصين وفلسطين مجددًا

د.كريمة الحفناوى

الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين

محمد رفعت

عينى أم نقدى!

محمد عبدالعزيز

دعم نعم، لكن كيف؟

عبد الرحيم طايع

الناس والحكومة والدعم

لواء. محسن الفحام

ما بين الدعم العينى والدعم النقدى

صور

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة"

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلي تنسحب من شمال غزة وفرق الإسعاف تنتشل جثامين الشهداء

المفوض الأوروبى يطالب إسرائيل بوقف حملتها ضد "الأونروا"

رغم قرار محكمة العدل الدولية.. استشهاد 66 فلسطينيًا بالمناطق الآمنة فى غزة