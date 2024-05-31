الجمعة 31 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مطارات تتارستان الروسية تستأنف عملياتها بعد توقف أمنى لمدة ساعتين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال ممثل عن هيئة تنظيم الطيران في روسيا، على تطبيق "تليجرام"، إن المطارات في مدينتي كازان ونيجنكامسك رفعت قيود الطيران المؤقتة التي فرضت لأسباب تتعلق بالسلامة في وقت سابق اليوم الجمعة.

ووفقا لوكالة "رويترز"، فقد توقف المطاران، الواقعان في منطقة تتارستان، عن العمل لأكثر من ساعتين قبل استئناف العمليات.

طائرات دون طيار تحلّق فوق سماء كازان

وأظهرت مقاطع فيديو، لم يتم التحقق منها، على وسائل التواصل الاجتماعي،  في وقت سابق من اليوم الجمعة، طائرات دون طيار تحلّق فوق سماء كازان.

وذكرت وكالات الأنباء الروسية الرسمية، نقلاً عن مسئولين محليين، أنه تم أيضًا إجلاء الموظفين في العديد من الشركات في كازان لأسباب تتعلق بالسلامة.

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تعليق عمل مطارى تتارستان الروسية بسبب مسيّرة أوكرانية

وقالت شبكة "روسيا اليوم" إنه بسبب مُسيّرة أوكرانية تم تعليق عمل مطارين في جمهورية تتارستان وسط روسيا، صباح اليوم الجمعة، فيما دوت صافرات الإنذار في كازان، عاصمة الجمهورية، قبل إخلاء عدد من المؤسسات الإنتاجية.

وذكرت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية، في بيان لها، أن مطاري كازان ونيجنكامسك توقفا في حوالي الساعة السادسة صباحا عن إرسال أو استقبال الطائرات.

وقالت: "لضمان سلامة رحلات الطائرات المدنية.. تم فرض قيود مؤقتة على تشغيل مطارين في تتارستان، هما مطارا كازان ونيجنكامسك"، قبل أن تعلن في حوالي الساعة الـ8.30 عن رفع القيود.

ودوت صافرات الإنذار في الشركات في بعض مناطق كازان، وأوضحت الخدمة الصحفية لحاكم تتارستان أن الإشارة تعني ضرورة الإخلاء، مضيفة أن "جميع موظفي المؤسسات الصناعية تلقوا تعليمات وفقا لقواعد السلامة، حول الإجراءات التي يجب اتخاذها في هذه الحالة".

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت طائرة أوكرانية دون طيار فوق أراضي جمهورية تتارستان.

 

هيئة تنظيم الطيران في روسيا مطارات كازان نيجنكامسك منطقة تتارستان مسيرة أوكرانية

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