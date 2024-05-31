"الصحة": مسح للمنشأت الصحية بمحافظات المرحلة الثانية للتأمين الصحى الشامل

كشف الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، عن آلية التعامل مع المنشآت الصحية القديمة، عند تجهيز المحافظات لاستقبال المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأوضح لـ "الدستور"، أن الوزارة تقوم من خلال لجان مختصة بمسح المنشآت الصحية، وعلى رأسها المستشفيات للوقوف على كفاءة البنية التحتية للمستشفيات في محافظات المرحلة الثانية.



وأشار مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، إلى أنه عند إجراء المسح رصدت اللجنة وجود عدد من المستشفيات الجيدة، ولكن ينقصها بعض الاعتماد أو أساسيات التشغيل أو أعمال التحول الرقمى والدفاع المدنى، وهناك مستشفيات أخرى تحتاج إلى الهدم وإعادة إنشاء من جديد.

خطة تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل

وأفاد الدكتور أنور إسماعيل بأن خطة تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة فى 5 محافظات بالجمهورية قائمة بشكل كامل على التخطيط والتنظيم الصحى، حيث يعد التأمين الصحى الشامل أحد المحاور الرئيسية للجمهورية الجديدة والقادرة على تغيير المنظومة الصحية فى مصر.

الوزارة تحظى بدعم رئاسى غير مسبوق فى مشروعات التأمين الصحى الشامل

وأكد مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، أن وزارة الصحة والسكان، تحظى بدعم رئاسى غير مسبوق فى مشروعات التأمين الصحى الشامل، فضلًا عن متابعة دورية من جانب دولة رئيس الوزراء لمتابعة معدلات الانجاز لمنظومة التأمين الصحى الشامل وتذليل كافة التحديات الانشائية والمالية.

ولفت إلى أنه فى المرحلة الثانية هناك دعم إضافى من الدولة يصل لـ 20 مليار جنيه خلال العام الجارى يتم توجيهها لمنظومة التأمين الصحى الشامل، بشكل يضمن زيادة التدفقات المالية للإنتهاء من المشروع.

يذكر أن محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مرحلته الثانية تشمل؛ "شمال سيناء - المنيا – كفر الشيخ - مطروح - دمياط".