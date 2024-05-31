الجمعة 31 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 31 مايو 2024 مقابل الجنيه المصري والدولار

الريال السعودي
الريال السعودي

شهد سعر الريال السعودي استقرارا ملحوظا، بداية تعاملات اليوم الجمعة 31 مايو 2024، ليسجل متوسط 12.60 جنيها، في مصر مع حلول أداء مناسك الحج وبالتزامن مع الأجازة الأسبوعية للبنوك خلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 

يرصد “الدستور” من خلال النشرة اليومية لأسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية، كل ما تريد معرفته عن سعر صرف الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة.

تثبيت سعر الفائدة 

وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها الأخير الخميس 23 مايو الماضي، تثبيت سعر الفائدة على سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%. 

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الجمعة 31 مايو نحو 0.27 دولار أمريكي.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم بالبنك المركزي المصري نحو 12.59 للشراء ونحو 12.62 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

سجل سعر تداول الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك البركة اليوم نحو 12.53 للشراء ونحو 12.62 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم نحو 12.62 للشراء ونحو 12.65 للبيع.

سعر الريال السعودي بنك كريدي أجريكول 

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك كريدي اجريكول، اليوم نحو 12.58 للشراء ونحو 12.61 للبيع.

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 31-5-2024 فى البنوك 

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 31-5-2024 مقابل الجنيه المصرى

سعر الريال السعودي البنك المصري الخليجي 

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري البنك المصري الخليجي، اليوم نحو 12.58 للشراء ونحو 12.61 للبيع.

سعر الريال السعودي بنك الكويت الوطني

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الكويت الوطني، اليوم نحو 12.48 للشراء ونحو 12.60 للبيع.

سعر الريال السعودي بالبنك التجاري الدولي

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري البنك التجاري الدولي CIB، اليوم نحو 12.53 للشراء ونحو 12.62 للبيع.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة 31مايو 2024

سعر الريال السعودي بالبنك الأهلي المصري 

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري اليوم نحو 12.59 للشراء ونحو 12.62 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك مصر اليوم نحو 12.59 للشراء ونحو 12.62 للبيع.

سعر الريال السعودى في بنك القاهرة

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك القاهرة اليوم نحو 12.58 للشراء 12.62 للبيع.

سعر الريال السعودي بنك الاسكندرية

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الاسكندرية، اليوم نحو 12.59 للشراء ونحو 12.62 للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السوري

سجل الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3،735 ليرة سورية اليوم الجمعة 31 مايو 2024.
 

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سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 31-5-2024 مقابل الجنيه المصرى

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