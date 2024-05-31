الجمعة 31 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الناتو يدافع عن الهجمات الأوكرانية على الأراضي الروسية

الناتو
الناتو

قلل الناتو من تهديدات موسكو بالتصعيد بشأن استخدام أوكرانيا أسلحة أمريكية على أراضيها.

أوكرانيا لها الحق في استهداف أماكن عسكرية داخل روسيا

وقال الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرج، إن ما تقوم به موسكو حرب عدوانية وأوكرانيا لها الحق في استهداف أماكن عسكرية داخل روسيا، وفقًا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف الأمين العام للناتو: "نريد أن يقوم الحلف بدور أكبر في دعم وتدريب القوات الأوكرانية وسنقدم دعما طويل المدى".

وكان الجيش الأوكراني، أعلن عن قصفه مستودعا للنفط في منطقة كراسنودار الروسية بصواريخ نبتون.

وزير الدفاع الألمانى: زودنا أوكرانيا بربع منظومات "باتريوت" الموجودة لدينا

 

أوكرانيا أسلحة أمريكية موسكو تهديدات نبتون

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