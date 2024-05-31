الناتو يدافع عن الهجمات الأوكرانية على الأراضي الروسية

قلل الناتو من تهديدات موسكو بالتصعيد بشأن استخدام أوكرانيا أسلحة أمريكية على أراضيها.

أوكرانيا لها الحق في استهداف أماكن عسكرية داخل روسيا

وقال الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرج، إن ما تقوم به موسكو حرب عدوانية وأوكرانيا لها الحق في استهداف أماكن عسكرية داخل روسيا، وفقًا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف الأمين العام للناتو: "نريد أن يقوم الحلف بدور أكبر في دعم وتدريب القوات الأوكرانية وسنقدم دعما طويل المدى".

وكان الجيش الأوكراني، أعلن عن قصفه مستودعا للنفط في منطقة كراسنودار الروسية بصواريخ نبتون.