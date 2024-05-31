الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيسة الأوبرا تنعى والدة وزيرة الثقافة

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

نعت الدكتورة لمياء زايد، رئيسة دار الأوبرا المصرية، وجميع الفنانين والعاملين السيدة نوال محمد أحمد والدة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة التى وافتها المنية مساء أمس الخميس.

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وتوجهت رئيسة الأوبرا بخالص التعازي والمواساة للدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة ولأسرتها الكريمة داعية الله أن يتغمد الفقيدة برحمته ويكتب لها الجنة دارًا والفردوس الأعلى مستقرًا وان يلهم ذويها الصبر والسلوان.

وتُقام صلاة الجنازة اليوم الجمعة، عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، والدفن بمقابر طريق الفيوم، بينما يُقام العزاء اليوم الأحد، بقاعة الرزاق بمسجد الشرطة الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر.

لمياء زايد الأوبرا وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني الجنازة مسجد الشرطة

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