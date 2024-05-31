الجيش الأوكرانى: قصفنا مستودعًا للنفط فى منطقة كراسنودار الروسية بصواريخ نبتون

أعلن الجيش الأوكراني، عن قصفه مستودعًا للنفط في منطقة كراسنودار الروسية بصواريخ نبتون، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".

وزير الدفاع الألمانى: زودنا أوكرانيا بربع منظومات "باتريوت" الموجودة لدينا

كان وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، قد أعلن عن أن برلين سلمت ربع منظومات "باتريوت" للدفاع الجوي إلى كييف، وأن هذه الاحتياطيات بحاجة إلى تجديد.

وقال بيستوريوس في مؤتمر صحفي بعد تفقد قوات الدفاع الجوي: "في منتصف أبريل، قررنا إرسال منظومة "باتريوت" ثالثة إلى أوكرانيا، ونحن نعلم جيدًا أننا بذلك نتخلى عن ربع قدراتنا من "باتريوت"، ولكن هذا صحيح وضروري، حتى لو أدى إلى ثغرات في احتياطاتنا".