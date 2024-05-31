رئيس "القومي للسينما" ينعى والدة وزيرة الثقافة

نعى مدير التصوير الدكتور حسين بكر رئيس المركز القومي للسينما، السيدة نوال محمد أحمد والدة وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، والتي وافتها المنية مساء أمس الخميس.

وتقدَّم حسين بكر بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة متمنيًا من الله عز وجل أن يلهمهم جميعًا الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته.

وتُقام صلاة الجنازة اليوم الجمعة، عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، والدفن بمقابر طريق الفيوم، بينما يُقام العزاء اليوم الأحد، بقاعة الرزاق بمسجد الشرطة الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر.