"الصحة" تعلن إرشادات للأم خلال فترة الحمل

كشفت وزارة الصحة والسكان عن عدد من الإرشادات للأم خلال فترة الحمل، وذلك فى تقرير رسمى لها نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقالت إن تلك الإرشادات تشمل.

- الانتظام في الزيارات للوحدة الصحية يساعدك على الاكتشاف المبكر للمشاكل الصحية.

- التطعيم بتوكسيد التيتانوس يحميكي ويحمي جنينك من خطر الإصابة بالتيتانوس الوليدي الذي يؤدي للوفاة.

- التغذية السلمية أثناء الحمل تحميكي وتحمي طفلك من الأمراض.

- المتابعة مع الطبيب خلال فترة الحمل مرة كل شهر على الأقل) مهمة للوصول إلى ولادة آمنة.

- المباعدة بين الولادات من 3 - 5 سنوات مفيدة لصحتك وصحة طفلك.

- الولادة في المؤسسات الصحية على أيدي متخصصين هي أضمن وسيلة؛ للحفاظ على حياتك وحياة طفلك.

- يمكنك الحصول على الرعاية الصحية المستمرة لطفلك بالمجان من مراكز رعاية الأمومة والطفولة، والمراكز والوحدات الصحية.

وقالت إن مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين تقدم خدمات صحية ضرورية للسيدات خلال فترة الحمل وبعد الولادة بـ42 يوم بالمجان، حيث تستهدف المبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المنتقلة من الأم للجنين (التهاب الكبد B - فيروس نقص المناعة البشري - بكتيريا الزهري).



إنجازات مبادرة الرئيس للعناية بصحة الأم والجنين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن فحص 2 مليون و513 ألف سيدة، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لـ"العناية بصحة الأم والجنين"، وذلك منذ انطلاقها قبل 4 سنوات، في مارس 2020، تحت شعار 100 مليون صحة.

أشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان، كما تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس "بي" وفيروس نقص المناعة البشري، ومرض الزهري للسيدات الحوامل.