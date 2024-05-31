النصر يصطدم بـ الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين

يصطدم الهلال بنظيره وجاره النصر، اليوم الجمعة، في نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2023-2024 “كأس الملك”.

وتُقام المباراة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة” بمدينة جدة، وتُنقل تليفزيونيًا على قنوات AD SPORTS 1، SSC SPORTS 1، 5 HD، الكأس القطرية، الشارقة الإماراتية.

ويبحث الهلال عن تأكيد سيطرته وهيمنته على هذا الموسم في السعودية، بعد أن تُوج بالدوري الذهبي في دوري روشن بدون تلقي أي هزيمة، على حساب النصر الذي حل ثانيًا.

أما النصر بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو، فيريد إنهاء الموسم ببطولة هامة، بعد أن كانت الغلبة محليًا لجاره الهلال، إضافة لعدم تمكنه من تحقيق أهدافه آسيويًا بدوري أبطال آسيا.

ويلتقي كبيرا العاصمة السعودية الرياض، للمرة السادسة هذا الموسم، حيث سبق أن التقيا 5 مرات، كانت الغلبة لـ الهلال في 3، والانتصار مرة لـ النصر كانت في نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال مطلع الموسم، إضافة لتعادل في آخر مواجهات الفريقين قبل أسبوعين في بطولة دوري روشن السعودي، بهدف لمثله.

ويأمل الهلال في تحقيق اللقب للمرة الثانية تواليًا والحادية عشرة في تاريخه، من أجل الاقتراب من الأهلي صاحب الرقم القياسي في التتويج بالبطولة برصيد 13 مرة، فيما حمل النصر لقب البطولة 6 مرات، وهي بطولة غائبة عنه منذ 34 عامًا، تحديدًا منذ 1990.

وبالحديث عن غيابات الهلال، فيدخل المباراة فقط منقوصًا من خدمات البرازيلي نيمار دا سيلفا الذي يغيب منذ مطلع الموسم للإصابة، فيما يغيب مواطنه أندرسون تاليسكا عن النصر لذات السبب، وفيما عدا ذلك، يدخل الفريقان المباراة بصفوف مكتملة آملًا في تحقيق اللقب.

وتأتي المباراة بعد يومين فقط من إعلان الهلال تمديد عقد مدربه البرتغالي خورخي جيسوس حتى نهاية الموسم المقبل.