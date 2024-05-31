الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خلال فترة الحج.. متى يجب على مريض الربو استشارة الطبيب؟

الربو
الربو

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن الأوقات التي يجب على مريض الربو استشارة الطبيب خلال فترة الحج، وذلك بالتوجه إلى مقرات البعثة الطبية.

وقالت إن أعراض مرض الربو التى تستلزم استشارة الطبيب تشمل:

- كحة أو سعال متكرر 

- صفير "أزيز" أثناء التنفس

- صعوبة أو ضيق في التنفس

- ضيق أو ألم في الصدر

- اضطراب النوم بسبب ضيق التنفس

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يذكر أن الربو هو مرض مزمن يصيب الممرات الهوائية للرئتين، وينتج عنه التهاب وضيق الممرات التنفسية؛ مما يمنع تدفق الهواء إلى الشعب الهوائية بشكل طبيعي؛ مما يؤدى إلى نوبات متكررة من ضيق بالتنفس مع أزيز بالصدر (صفير بالصدر) مصحوب بالكحة والبلغم بعد التعرض لاستنشاق بعض المواد المهيجة لنوبة الربو (حساسية) أو تهيج للجهاز التنفسي، وهذه النوبات تختلف في شدتها وتكرارها من شخص إلى آخر، وهو من أكثر الأمراض شيوعًا بين الأطفال.

طرق الوقاية من الربو

وعن طرق الوقاية من مرض الربو تشمل:

- الابتعاد عن مثيرات الحساسية الداخلية والخارجية.
- المتابعة مع طبيب الأسرة والالتزام بإرشادات الطبيب.
- لا تقم بصرف الأدوية من تلقاء نفسك أو شرائها من الصيدلية دون الرجوع إلى الطبيب.
- تناول الغذاء الصحي وممارسة التمارين الرياضية والاقلاع عن التدخين.

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وكانت وزارة الصحة والسكان، قد خصصت عدد من الخطوط الساخنة فى مكة والمدينة لتواصل الحجاج مع البعثة الطبية للحج، وذلك فى إطار التأكد من صحة وسلامة الحجاج أثناء أداء مناسك الحج خاصة أصحاب الأمراض المزمنة.
ونصحت الوزارة أصحاب الأمراض المزمنة بضرورة استشارة الطبيب للتأكد من استقرار الحالة الصحية ومراجعة المواعيد الخاصة بالعلاج، واصطحاب كمية وفيرة من العلاجات الخاصة بأصحاب الأمراض المزمنة، خلال فترة الحج، فضلًا عن اصطحاب تقارير طبية توضح تفاصيل الحالة الصحية والأدوية وجرعاتها وأى تعليمات إضافية خاصة بالحالة الصحية، لمساعدة البعثة الطبية على متابعة الحالة الصحية للحجاج خلال فترة أداء مناسك الحج.

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