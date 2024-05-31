رئیس مجلس الشوری الإيرانى السابق على لاریجانى يترشح فى الانتخابات الرئاسية

قدّم علي لاريجاني، الرئيس السابق لمجلس الشورى الإيراني (البرلمان)، أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة المقررة يوم 28 يوليو المقبل، حسبما نقل تليفزيون "العالم" الإيراني، اليوم الجمعة.

وعرض التليفزيون الرسمي للبلاد مقطع فيديو أظهر لاريجاني البالغ من العمر 66 عامًا أثناء مغادرته ما بدا كأنه مكتب حكومي.

وفُرضت على إيران انتخابات رئاسية مبكرة لم تكن في الحسبان، وذلك بعد رحيل الرئيس إبراهيم رئيسي ومرافقيه إثر تحطم المروحية التي كانت تقلهم في 19 مايو الحالي شمالي غرب البلاد.

وسجلت لجنة الانتخابات الرئاسية الإيرانية أمس الخميس أول مرشح في قائمة الانتخابات وهو مصطفي كواكبيان، بعد فتح باب الترشيح لمدة 5 أيام تبدأ في 30 مايو وتنتهي 3 يوليو المقبل.

وبعد الانتهاء من عملية التسجيل سيقوم مجلس صيانة الدستور بمراجعة ملفات المرشحين للبت فيها وتأييد ترشحهم أو رفضه.

الشروط التي يجب أن تتوفر في المرشحين للانتخابات الرئاسية في إيران

استنادًا إلى المادة (35) من قانون الانتخابات الرئاسية، يجب أن تتوفر في المرشحين الشروط التالية عند التسجيل:

أن يكون المرشح من رجال الدين أو السياسة، ومن أصول إيرانية.

أن يحمل جنسية الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

أن يكون مديرًا ومدبرًا، كما يجب أن يتحلى بحسن السيرة والأمانة والتقوى.

أن يكون مؤمنًا ومعتقدًا بأسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومذهب الدين الرسمي للبلاد.

ويتوقع المراقبون أن يكون السباق الرئاسي صعبًا، بعدما أعلن الأمين العام الأسبق لمجلس الأمن القومي سعيد جليلي عن أنه سيترشح، حيث يُعرف هذا الرجل برفضه القاطع للاتفاق النووي، ويوصف باليميني المتشدد.

وكانت الرئاسة الإيرانية قد أعلنت رسميًا في 20 مايو عن مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومسئولين آخرين خلال عودتهم من منطقة "خدا آفرين" على الحدود المشتركة مع أذربيجان باتجاه مدينة تبريز، إثر حادث تعرضت له المروحية التي كانت تقلهم.