الجمعة 31 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئیس مجلس الشوری الإيرانى السابق على لاریجانى يترشح فى الانتخابات الرئاسية

علي لاريجاني
علي لاريجاني

قدّم علي لاريجاني، الرئيس السابق لمجلس الشورى الإيراني (البرلمان)، أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة المقررة يوم 28 يوليو المقبل، حسبما نقل تليفزيون "العالم" الإيراني، اليوم الجمعة.

وعرض التليفزيون الرسمي للبلاد مقطع فيديو أظهر لاريجاني البالغ من العمر 66 عامًا أثناء مغادرته ما بدا كأنه مكتب حكومي.

وفُرضت على إيران انتخابات رئاسية مبكرة لم تكن في الحسبان، وذلك بعد رحيل الرئيس إبراهيم رئيسي ومرافقيه إثر تحطم المروحية التي كانت تقلهم في 19 مايو الحالي شمالي غرب البلاد.

وسجلت لجنة الانتخابات الرئاسية الإيرانية أمس الخميس أول مرشح في قائمة الانتخابات وهو مصطفي كواكبيان، بعد فتح باب الترشيح لمدة 5 أيام تبدأ في 30 مايو وتنتهي 3 يوليو المقبل.

وبعد الانتهاء من عملية التسجيل سيقوم مجلس صيانة الدستور بمراجعة ملفات المرشحين للبت فيها وتأييد ترشحهم أو رفضه.

txt

إيران تعلن نتيجة التحقيق فى تحطم مروحية إبراهيم رئيسى

الشروط التي يجب أن تتوفر في المرشحين للانتخابات الرئاسية في إيران

استنادًا إلى المادة (35) من قانون الانتخابات الرئاسية، يجب أن تتوفر في المرشحين الشروط التالية عند التسجيل:

  • أن يكون المرشح من رجال الدين أو السياسة، ومن أصول إيرانية.
  • أن يحمل جنسية الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
  • أن يكون مديرًا ومدبرًا، كما يجب أن يتحلى بحسن السيرة والأمانة والتقوى.
  • أن يكون مؤمنًا ومعتقدًا بأسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومذهب الدين الرسمي للبلاد.

ويتوقع المراقبون أن يكون السباق الرئاسي صعبًا، بعدما أعلن الأمين العام الأسبق لمجلس الأمن القومي سعيد جليلي عن أنه سيترشح، حيث يُعرف هذا الرجل برفضه القاطع للاتفاق النووي، ويوصف باليميني المتشدد.

وكانت الرئاسة الإيرانية قد أعلنت رسميًا في 20 مايو عن مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومسئولين آخرين خلال عودتهم من منطقة "خدا آفرين" على الحدود المشتركة مع أذربيجان باتجاه مدينة تبريز، إثر حادث تعرضت له المروحية التي كانت تقلهم.

على لاريجاني أوراق ترشح إيران الانتخابات الرئاسية الإيرانية مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي

مواد متعلقة

بروكسل.. احتجاج صامت أمام مقر الاتحاد الأوروبى لوقف حرب غزة (صور)

المفوض الأوروبى يطالب إسرائيل بوقف حملتها ضد "الأونروا"

يصدر قريبا.. "أكسيوس": كتاب محامي بايدن بوب باور لن يكون خادعًا

السفارة السعودية تعلق على اختفاء أحد رعاياها فى القاهرة

تحول "مذهل" لـ ترامب إلى العملة المشفرة.. و"مفاجأة" لمتابعي الثروات السياسية

السودان.. المقاومة الشعبية تكبد الدعم السريع خسائر كبيرة بمحور غرب سنار

الرئيس الصيني يدعو إلى عقد مؤتمر دولي للسلام بشأن حرب غزة

رغم قرار محكمة العدل الدولية.. استشهاد 66 فلسطينيًا بالمناطق الآمنة فى غزة

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2024 برقم الجلوس فقط

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة البحيرة

توقعات تنسيق الثانوية العامة محافظة القاهرة 2024 بعد نتيجة الشهادة الإعدادية

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 الترم الثاني

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس 2024

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد حمدي

مقامرة نتنياهو

د. محمد عفيفي

إسماعيل أدهم

ماجد حبته

مع الصين وفلسطين مجددًا

د.كريمة الحفناوى

الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين

محمد رفعت

عينى أم نقدى!

محمد عبدالعزيز

دعم نعم، لكن كيف؟

عبد الرحيم طايع

الناس والحكومة والدعم

لواء. محسن الفحام

ما بين الدعم العينى والدعم النقدى

صور

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة"

محطة تل أبيب

المزيد

المفوض الأوروبى يطالب إسرائيل بوقف حملتها ضد "الأونروا"

رغم قرار محكمة العدل الدولية.. استشهاد 66 فلسطينيًا بالمناطق الآمنة فى غزة

اليوم 237 من العدوان.. جيش الاحتلال الإسرائيلى يواصل إبادة الفلسطينيين بغزة