الرئيس السيسى يشيد بجهود "سيسك" الصينية فى تنفيذ عدة مشروعات بمصر

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، زينج شوي شوان، رئيس الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية سيسك، يرافقه كبار مسئولي الشركة، وذلك على هامش الزيارة التي يجريها الرئيس إلى الصين.

واستعرض الرئيس السيسي، التطور الذي شهده قطاع البنية التحتية في مصر خلال الأعوام الأخيرة بما وفر فرصًا كبيرة للمستثمرين الأجانب لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، مشيرًا في هذا الصدد إلى حرص الحكومة على استفادة الشركات الصينية من هذا التطور من خلال تعزيز استثماراتها في مصر، بما يعود بالفائدة على البلدين ويضيف لرصيد العلاقات الثنائية بين مصر والصين.

وأكد الرئيس تقدير مصر لجهود "سيسك" في تنفيذ العديد من المشروعات في مصر، وترحيبنا بدفع المزيد من المشروعات المشتركة.

نقل المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تناول جهود تنفيذ المشروعات المشتركة بين الجانبين، وكذا مقترحات التعاون الجديدة، حيث ثمن رئيس "سيسك" التطور الهائل الذي شهده قطاعا الإنشاءات والبنية التحتية في مصر، واهتمام الدولة بالاستفادة من الخبرات الصينية في هذا المجال، مؤكدًا حرص الشركة على استمرار التعاون وتوسيع دوائره إلى المزيد من المشروعات التي تحقق مصالح الجانبين.