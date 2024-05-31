الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم.. "حماة الوطن" يطلق مراجعات الثانوية العامة بمركز زفتى في الغربية

مراجعات مجانية
مراجعات مجانية

أعلنت أمانة حزب حماة الوطن بمركز ومدينة زفتي، بمحافظة الغربية، عن انطلاق المراجعات العامة والنهائية لطلاب الشهادة الثانوية العامة، بشعبتيها العلمية والأدبية، اليوم الجمعة، بأحد القاعات الخاصة وذلك ضمن المشاركة المجتمعية التي يتبناها الحزب في العربية، وستتواصل هذه المراجعات على مدار 8 أيام في جميع المواد العلمية والأدبية.

وأوضح الدكتور محمد عادل، أمين مساعد الحزب بمركز ومدينة زفتى، أن هذه المراجعات المجانية تأتي استعدادًا لانطلاق امتحانات الشهادة الثانوية العامة المقرر لها البدء الإثنين 10 يونيو المقبل، والانتهاء السبت 20 يوليو القادم.

أشار إلى أن المراجعات ستبدأ اليوم الجمعة من الساعة الثالثة عصرًا، وستشمل جميع المواد الدراسية، بالإضافة إلى محاضرات دعم نفسي لتحفيز الطلاب وحثهم على الجد والاجتهاد واستثمار الوقت.

وأكد النائب اللواء أحمد يحي الجحش، أمين حزب حماة الوطن بمحافظة الغربية، أن هذه المبادرة تأتي في إطار تخفيف الضغوط الاقتصادية والنفسية التي يعانيها الطلاب وأسرهم خلال امتحانات الشهادة الثانوية العامة، مؤكدًا حرص الحزب علي مساندة الدولة على توفير كافة سبل الدعم والمساندة لأبنائنا الطلاب لتحقيق أفضل النتائج.

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