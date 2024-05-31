أخبار فاتتك| وزير التعليم يحذر من محاولات الغش وإدانة ترامب بـ34 تهمة

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، يستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

إدانة ترامب بـ34 تهمة فى محاكمته الجنائية بنيويورك

أدانت هيئة محلّفين في نيويورك، مساء أمس الخميس، الرئيس السابق دونالد ترامب بكلّ التّهم الـ34 الموجّهة إليه في قضية دفع أموال خلافًا للقانون لشراء صمت ممثّلة أفلام إباحية، في تطوّر مزلزل يأتي قبل خمسة أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية التي يسعى من خلالها للعودة إلى البيت الأبيض.

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يواجه شبح الإيقاف 4 سنوات.. رمضان صبحي يعترف بإفساد «عينة المنشطات»

«أنا مش زعلان من رمضان صبحى، أنا زعلان عليه».. جملة قالها محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي في إحدى المقابلات التليفزيونية، بعد أيام من انتقال «العفيجى» إلى بيراميدز، ورفضه الاستمرار مع الأهلى.

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أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الجمعة 31 مايو 2024

سجلت أسعار الفراخ البيضاء نفس السعر الذي سجلته منذ عدة أيام خلال تعاملات اليوم الجمعة، وكذلك استقرت أسعار الكتاكيت، بينما ارتفعت أسعار البيض في المزرعة، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي أسعار الفراخ في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الجمعة 31 مايو 2024 .

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حزب الله: مقتل اثنين من عناصرنا جراء الغارة الإسرائيلية على بلدة حولا

أعلن حزب الله مقتل اثنين من عناصره جراء الغارة الإسرائيلية على بلدة حولا في الجنوب اللبناني، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

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وزير التعليم يحذر من محاولات الغش في امتحانات الثانوية العامة

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، استعداد الوزارة لامتحانات الثانوية العامة، محذرًا: "حيازة الموبايل جريمة، وأي شخص من غير الطلاب، سيتطبق عليه القانون 101، وقد تصل عقوبته للحبس 7 سنوات".

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