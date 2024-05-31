الجمعة 31 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أخبار فاتتك| وزير التعليم يحذر من محاولات الغش وإدانة ترامب بـ34 تهمة

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، يستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

إدانة ترامب بـ34 تهمة فى محاكمته الجنائية بنيويورك

أدانت هيئة محلّفين في نيويورك، مساء أمس الخميس، الرئيس السابق دونالد ترامب بكلّ التّهم الـ34 الموجّهة إليه في قضية دفع أموال خلافًا للقانون لشراء صمت ممثّلة أفلام إباحية، في تطوّر مزلزل يأتي قبل خمسة أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية التي يسعى من خلالها للعودة إلى البيت الأبيض.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

يواجه شبح الإيقاف 4 سنوات.. رمضان صبحي يعترف بإفساد «عينة المنشطات»

«أنا مش زعلان من رمضان صبحى، أنا زعلان عليه».. جملة قالها محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي في إحدى المقابلات التليفزيونية، بعد أيام من انتقال «العفيجى» إلى بيراميدز، ورفضه الاستمرار مع الأهلى.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الجمعة 31 مايو 2024

سجلت أسعار الفراخ البيضاء نفس السعر الذي سجلته منذ عدة أيام خلال تعاملات اليوم الجمعة، وكذلك استقرت أسعار الكتاكيت، بينما ارتفعت أسعار البيض في المزرعة، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي أسعار الفراخ في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الجمعة 31 مايو 2024 .  

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا 

حزب الله: مقتل اثنين من عناصرنا جراء الغارة الإسرائيلية على بلدة حولا

أعلن حزب الله مقتل اثنين من عناصره جراء الغارة الإسرائيلية على بلدة حولا في الجنوب اللبناني، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط  هنا

وزير التعليم يحذر من محاولات الغش في امتحانات الثانوية العامة

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، استعداد الوزارة لامتحانات الثانوية العامة، محذرًا: "حيازة الموبايل جريمة، وأي شخص من غير الطلاب، سيتطبق عليه القانون 101، وقد تصل عقوبته للحبس 7 سنوات".

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

ترامب رمضان صبحى محمود الخطيب أسعار الفراخ حزب الله

مواد متعلقة

قبل ساعات من ليلة الزفاف.. من هو زوج ياسمين رئيس المحتمل؟ (صور)

بعد اعترافات "سفاح التجمع" الجديدة.. لماذا يلجأ البعض لتصوير العلاقه الحميمة ؟

حاولت الانتحار 20 مرة.. تصريحات دوللي شاهين تصدم جمهورها

رغم فوائده المذهلة.. إحذر مخاطر الإكثار في تناول العنب

بعد شائعة انفصالهما.. حب هنادى مهنا وأحمد خالد صالح بدأ بمكالمة 4 ساعات

حالة الطقس اليوم الخميس 30 مايو في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية

أخبار فاتتك|وزير إسرائيلى يتهم نتنياهو بـ"الفشل" وموعد مباراة الأهلى فى الكأس

فى اليوم العالمى.. كيف يعرض التبغ صحة القلب للخطر؟

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2024 برقم الجلوس فقط

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة البحيرة

توقعات تنسيق الثانوية العامة محافظة القاهرة 2024 بعد نتيجة الشهادة الإعدادية

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 الترم الثاني

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس 2024

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد حمدي

مقامرة نتنياهو

د. محمد عفيفي

إسماعيل أدهم

ماجد حبته

مع الصين وفلسطين مجددًا

د.كريمة الحفناوى

الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين

محمد رفعت

عينى أم نقدى!

محمد عبدالعزيز

دعم نعم، لكن كيف؟

عبد الرحيم طايع

الناس والحكومة والدعم

لواء. محسن الفحام

ما بين الدعم العينى والدعم النقدى

صور

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة"

محطة تل أبيب

المزيد

المفوض الأوروبى يطالب إسرائيل بوقف حملتها ضد "الأونروا"

رغم قرار محكمة العدل الدولية.. استشهاد 66 فلسطينيًا بالمناطق الآمنة فى غزة

اليوم 237 من العدوان.. جيش الاحتلال الإسرائيلى يواصل إبادة الفلسطينيين بغزة