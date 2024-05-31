الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البيرو تطالب إسرائيل بتنفيذ قرارات "العدل الدولية" فورًا

العدل الدولية
"العدل الدولية

طالبت جمهورية البيرو، اليوم الجمعة، إسرائيل بالتنفيذ الفوري والفعال للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية يوم الجمعة الماضية.

كما دعت البيرو في بيان أعربت فيه عن "فزعها وأسفها" لاستشهاد عشرات المدنيين، بينهم نساء وأطفال في خيام اللاجئين في رفح جنوب غزة، مجلس الأمن إلى اعتماد أحكام عاجلة وفقًا لولايته سعيًا لتحقيق السلام والأمن، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأكدت الجمهورية الواقعة على الساحل الغربي لأمريكا الجنوبية، أنها ستواصل، من خلال تأكيد التزامها بالتعددية والقانون الدولي والحل السلمي للنزاعات، الدعوة إلى حل الدولتين، تعيشان معًا في سلام، داخل حدود آمنة ومعترف بها دوليًا وفقًا للقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة.

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عاجل.. الأونروا: أكثر من 32 ألف شخص فروا من رفح خلال اليومين الماضيين

محرقة خيام النازحين جريمة حرب أفزعت العالم

واستشهد ما لا يقل عن 45 شخصًا، بينهم العديد من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 200 آخرين في قصف جوي شنته إسرائيل ليل الأحد الماضي على مخيم النازحين شمال غرب رفح، ما تسبب في نشوب حريق كبير في خيام النازحين.

كما أدت الغارات الإسرائيلية خلال ليل أمس الإثنين إلى استشهاد ما مجموعه 16 شخصًا في حي تل السلطان شمال غرب رفح وهى نفس المنطقة التي وقعت فيها مجزرة الإثنين، وفقًا للدفاع المدني الفلسطيني والهلال الأحمر الفلسطيني، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

وينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أوائل مايو الجاري، ما يقول إنها عملية محدودة في رفح تحت ذريعة قتل مقاتلين وتفكيك البنية التحتية التي تستخدمها حماس. وطلبت من المدنيين التوجه إلى "منطقة إنسانية موسعة" على بعد نحو 20 كيلومترًا.

ورغم أن محكمة العدل الدولية أصدرت قرارًا ملزمًا لإسرائيل بوقف هذه العملية، فإن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته الحربية تحدى قرار أعلى هيئة قضائية بالأمم المتحدة وواصل شن هجوم مميت على رفح التي لجأ إليها أكثر من مليون فلسطيني هربًا من الهجوم الإسرائيلي على القطاع. واضطر أكثر من 900 ألف منهم إلى الفرار من القصف مرة أخرى في الأسابيع الأخيرة.

البيرو إسرائيل محكمة العدل الدولية مجلس الأمن حل الدولتين محرقة خيام النازحين

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