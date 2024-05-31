الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأنبا باسيليوس يترأس ندوة خدام التربية الدينية بالإيبارشية

الأنبا باسيليوس
الأنبا باسيليوس فوزي

ترأس  الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، ندوة خدام التربية الدينية بالإيبارشية، وذلك بمبنى التكوين والخدمات، بسمالوط.

أقيمت الندوة تحت إشراف مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية، بقيادة الأب شنودة شفيق، بهدف مساعدة خدام التربية الدينية، في الاستعدادات الخاصة بالمؤتمرات الصيفية.

أهمية التفاني في الخدمة والاستفادة من اللقاءات

وقدم الأب المطران كلمات التشجيع للحاضرين، مؤكدًا لهم أهمية التفاني في الخدمة، مشددًا ضرورة الاستفادة من اللقاءات، التي تهم بنيان الخادم، كما تضمنت الندوة أيضًا تبادل الآراء، والأفكار، من أخل تنظيم أمور الخدمة، خلال الفترة المقبلة.

بطريرك الكاثوليك يترأس قداس ختام الشهر المريمي

 وعلى صعيد أخر ترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس ختام الشهر المريمي، وذلك بكنيسة قلب يسوع، بمصر الجديدة.

شارك في الصلاة القمص فرنسيس نوير، والأب عماد كميل، راعيا الكنيسة، حيث سبق القداس الإلهي صلاة المسبحة الوردية، كما ألقى صاحب الغبطة عظة الذبيحة الإلهية حول "زيارة القديسة مريم إلى أليصابات لخدمتها"، خاصة الصلاة المريمية (صلاة السلام الملائكي).

وأشار الأب البطريرك إلى الجزء القائل: "يا ممتلئة النعمة"، تعني أنها ممتلئة من الله، مؤكدًا أن ان الممتلئ من الله، يفيض بالخيرات، والخير لمن حوله، كما تطرق غبطته إلى شرح معنى المسبحة الوردية، وأسرارها: وهم أسرار الفرح، والألم، والمجد، والنور.

واختتم القداس الإلهي بالتطواف الاحتفالي، والزياح، وصلاة طلبة المسبحة الوردية.

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