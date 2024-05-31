لمنع الغش التجاري واحتكار السلع.. تحرير 76 محضرا لمخالفات بالأسواق في الغربية

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الحملات المختلفة التي شنتها مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، الطب البيطري، سلامة الغذاء، وذلك للرقابة والتفتيش على الأسواق والمخابز والمطاعم والهايبر ماركت ومحلات الجزارة والأسماك.

أبرز المخالفات التي تم ضبطها

وفي هذا السياق قامت مديرية الصحة بالغربية، بتحرير 29 محضر مخالفة لعدم وجود اشتراطات صحية، و10 محضرا لعدم وجود شهادة صحية، كما تم تحرير 3 محاضر إعدام لزيت هالك، وللحوم وكبدة واسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما قامت مديرية التموين بتحرير 17 محضر عدم إعلان عن أسعار، وقامت هيئة سلامة الغذاء بتحرير 13 محضر نقص اشتراطات و4 محاضر إعدام لمعجنات وعصائر منتهية الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الادمي.

ضبط 500 كيلو لحوم وكبده ودواجن وأسماك فاسدة

فيما صادرت مديرية الطب البيطري بالغربية 500 كيلو لحوم وكبده ودواجن وأسماك مدخنة "رنجة"، ما بين غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومجهولة البيانات والمصدر ولحوم مذبوحة خارج المجازر، مطروحة ومتداولة في الأسواق بمراكز ومدن المحافظة.

وتم تحرير المضبوطات وسحب عينات منها لتحليها للتأكد من مدى صلاحيتها أو من عدمه، وتحرير محاضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.

وعلي الصعيد ذاته، أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استمرار وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز والسلاسل التجارية والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي والمطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية وجميع المنشآت الغذائية في الأسواق لتأمين كافة السلع الغذائية المعروضة والتأكد من سلامتها لحماية المواطنين من الأغذية الفاسدة.

جاء ذلك خلال متابعته نتائج الحملة المكبرة للجنة العليا للرقابة على الأسواق والمشكلة بقرار المحافظ، بقيادة اللواء محمد العناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ ومدراء مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، الطب البيطري، سلامة الغذاءً، بمركز ومدينة زفتى، للرقابة والتفتيش على الأسواق والمخابز والمطاعم والهايبر ماركت ومحلات الجزارة والاسماك والقيام بمراقبة أسعار السلع والمواد الغذائية والتأكد من توافرها بكميات كافية وصلاحيتها للاستهلاك واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي محاولات لاحتكار السلع أو زيادة أسعارها.