"تشاينا إينرجي" تثمن التعاون مع مصر كأحد أكبر الأسواق الواعدة في مجالات الطاقة

ثمن رئيس مجلس إدارة "تشاينا إينرجي"، التعاون القائم بين شركته ومصر، التي تعد ضمن أكبر الأسواق الواعدة في مجالات الطاقة والهيدروجين الأخضر.

الحكومة تحرص على استفادة الشركات الصينية من التطور بقطاع البنية التحتية في مصر



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد التقى عددا من قيادات شركات كبرى على هامش الزيارة التي يجريها إلى الصين.

وأكد الرئيس السيسي، حرص الحكومة على استفادة الشركات الصينية من التطور الذي شهده قطاع البنية التحتية في مصر من خلال تعزيز استثماراتها في مصر.

كما أكد خلال لقائه بقيادات اقتصادية صينية، الحرص على العمل على زيادة حجم الاستثمارات الصينية في مصر.