الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس مدينة سيوة يناقش أزمة مياه الشرب بمنطقة أبو بكر الصديق ووضع حلول لها

صورة من الحدث
صورة من الحدث

قال محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينه سيوة في محافظة مطروح، انه تم عقد اجتماع  مع العميد ايهاب فطيم مدير شركه مياه الشرب فرع سيوة بحضور احمد علي باغي سكرتير المركز، والمهندس علي حيده نائب مدير شركه المياه بسيوة، ومحمود قناوي ممثال عن أهالي منطقه ابوبكر الصديق، وذلك لمناقشة مشكلة المياه بمنطقة أبو بكر الصديق ووضع حلول لها.  


انقطاع مياه الشرب

وأوضح أنه خلال الاجتماع تم مناقشة زيادة نسبة انقطاع مياه الشرب في المنطقة،  وتضرر المواطنين وكيفية  التعامل مع الأمر مؤخرا، مضيفا أن أساس المشكلة هو قلة نسبة المياه والتي ا تكفي لسد جميع المستهدف. 

محطة تحلية جديدة

 وأضاف  ان هناك خطة وخريطة بالأماكن التي ينقص فيها المياه، ويتم الآن تنفيذ محطة تحلية جديدة، وعمل عملية ربط لبعض الأماكن بطريقة تحل المشكلة نوعا ما،  وجاري  طرح عملية حفر بئر جديدة بمنطقة انطفير وربطه بخطوط المياه الرئيسية. 

توفير سيارات مياه

وأشار إلي أنه خلال الاجتماع  تم طرح حل مؤقت لمنطقة أبوبكر الصديق لحين الانتهاء من حفر البئر، بحيث يتم توفير سيارة مياه 4 أطنان بموتور رفع المياه إلى أسطح المنازل  بسعر مدعم  لأهالي المنطقة وتكون متاحة علي مدار اليوم. 

رئيس مدينة سيوة إنقطاع مياه الشرب منطقة ابو بكر الصديق تضرر المواطنين مطروح سيوة

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