الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بداية من غدا السبت.. بتروتريد تستقبل قراءات عداد الغاز المنزلي

بتروتريد
بتروتريد

يتزايد اهتمام المواطنين بالبحث عبر محرك جوجل عن الخطوات اللازمة لتسجيل قراءات عداد الغاز المنزلي وسداد الفواتير المستحقة، حيث تبدأ هذه العملية بداية من غدًا السبت الموافق 1 يونيو 2024، وتستمر حتى يوم 27 من نفس الشهر، ما يتيح للمستخدمين فترة زمنية كافية لتحديث بياناتهم وتسديد المستحقات المالية. 

الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي

ويرصد "الدستور" تزايدًا في التفاعل بين المواطنين حول هذا الموضوع، حيث يعبر الجمهور عن اهتمام كبير بالتفاصيل المتعلقة بفواتير الغاز، بما في ذلك الخيارات المتاحة للدفع الإلكتروني.

قراءة عداد الغاز

ويظهر هذا الاهتمام بمعرفة كافة تفاصيل وطرق سداد فاتورة الغاز ورابط تسجيل قراءات العداد، وعى المواطنين والتحكم فى استهلاكهم الشهري وكيفية التحكم به.

آخر موعد لسداد فاتورة الغاز

كما استطاعت شركة بتروتريد التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، خلال الفترة الماضية تقديم كافة الخدمات المتعلقة بالغاز المنزلي عبر موقعها الإلكتروني والطبيقات المتاحة، ومن أهمها خيارات السداد والطرق الصحيحة لتسجيل القراءات.

وحددت شركة بتروتريد موعد محدد لتسجيل قراءات عداد الغاز المنزلي والاستعلام عن الفاتورة وطرق سدادها يبدأ هذا الموعد اعتبارًا من اليوم الأول حتى السابع والعشرين من كل شهر.

كما أطلقت الشركة ضمن برنامجها الرقمي بناء على توجيهات وزارة البترول، رابطًا لكافة الخدمات المقدمة، وللدخول على هذه الرابط (اضغط هنا).

للاستعلام عن فاتورة الغاز ورابط التسجيل اتبع الخطوات التالية:

1- بعد الدخول على الرابط أعلاه قم بزيارة الصفحة الرئيسية لموقع الشركة، سيفتح لك كافة المعلومات المتاحة عن طرق التجسيل وسداد الفواتير.

2- قم بإدخال المعلومات المطلوبة بشكل صحيح وإدخال البيانات مثل رقم البلوك والمنطقة والفرع ورقم الشقة والمبنى ورقم القطاع، حيث تتوافر هذه البيانات من خلال فواتير الغاز السابقة أو على شاشة عداد الغاز.

3- ثم قم يتسجيل الأرقام المظللة باللون الأسود والموضحة على شاشة عداد الغاز 

4- وفى حال عدم وجود حساب لك على موقع شركة بتروتريد اضغط على تسجيل مستخدم جديد وقم بتعبئة كافة البيانات المطلوب الإسم ورقم الهاتف وانشاء رقم سري.

5- ثم تأكد من صحة البيانات المسجلة واضغط على تأكيد الإرسال.

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6- أما بالنسبة لطرق السداد المتاحة ستظهر لك عدد من التطبيقات مثل فورى أو أمان أو فودافون كاش أو عبر البنوك المصرية.

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