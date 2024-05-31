إخماد حريق هائل نشب داخل مزرعة مواشى بالمنيا

تمكن رجال الحماية المدنية بمحافظة المنيا، اليوم الجمعة، من إخماد حريق هائل اندلع داخل حظيرة ماشية، بقرية صفانية، التابعة لمركز العدوة شمال المنيا.

كانت البداية عندما تلقى اللواء محمد مصطفي ضبش، مدير أمن المنيا، اخطارا من عمليات النجدة، باندلاع حريق هائل، بقرية صفانية التابعة لمركز العدوة.

انتقلت سيارات الإسعاف وتم الدفع بسيارات إطفاء إلى موقع البلاغ، وتم إخماد الحريق دون امتدادة لباقي المناطق المجاورة.

تسبب الحريق في تلفيات كبيرة بالحظيرة، ونجح أهالي القرية من إنقاذ رؤوس الماشية من النفوق.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.