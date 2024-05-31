الجمعة 31 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إخماد حريق هائل نشب داخل مزرعة مواشى بالمنيا

حريق صورة ارشيفية
حريق صورة ارشيفية

تمكن رجال الحماية المدنية بمحافظة المنيا، اليوم الجمعة، من إخماد حريق هائل اندلع داخل حظيرة ماشية، بقرية صفانية، التابعة لمركز العدوة شمال المنيا.

كانت البداية عندما تلقى اللواء محمد مصطفي ضبش، مدير أمن المنيا، اخطارا من عمليات النجدة، باندلاع حريق هائل، بقرية صفانية التابعة لمركز العدوة.

انتقلت سيارات الإسعاف وتم الدفع بسيارات إطفاء إلى موقع البلاغ، وتم إخماد الحريق دون امتدادة لباقي المناطق المجاورة.

تسبب الحريق في تلفيات كبيرة بالحظيرة، ونجح أهالي القرية من إنقاذ رؤوس الماشية من النفوق.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.

رجال الحماية المدنية بمحافظة المنيا إخماد حريق حظيرة ماشية بقرية صفانية التابعه لمركز العدوه مدير امن المنيا

مواد متعلقة

غدر الصحاب.. اعترافات المتهم بدفن جثة صديقه في حظيرة مواشي بالإسماعيلية

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2024 برقم الجلوس فقط

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة البحيرة

توقعات تنسيق الثانوية العامة محافظة القاهرة 2024 بعد نتيجة الشهادة الإعدادية

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 الترم الثاني

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس 2024

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد حمدي

مقامرة نتنياهو

د. محمد عفيفي

إسماعيل أدهم

ماجد حبته

مع الصين وفلسطين مجددًا

د.كريمة الحفناوى

الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين

محمد رفعت

عينى أم نقدى!

محمد عبدالعزيز

دعم نعم، لكن كيف؟

عبد الرحيم طايع

الناس والحكومة والدعم

لواء. محسن الفحام

ما بين الدعم العينى والدعم النقدى

صور

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة"

محطة تل أبيب

المزيد

المفوض الأوروبى يطالب إسرائيل بوقف حملتها ضد "الأونروا"

رغم قرار محكمة العدل الدولية.. استشهاد 66 فلسطينيًا بالمناطق الآمنة فى غزة

اليوم 237 من العدوان.. جيش الاحتلال الإسرائيلى يواصل إبادة الفلسطينيين بغزة