الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الشرطة الإسرائيلية تعتقل 6 متظاهرين ضد الحرب بغزة

الشرطة الإسرائيلية
الشرطة الإسرائيلية

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الخميس، 6 أشخاص، خلال مظاهرة نظمت وسط مدينة حيفا، شمالي إسرائيل، تطالب بوقف الحرب على قطاع غزة، وفق إعلام عبري.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية (خاصة) إنّ الشرطة الإسرائيلية "اعتقلت 6 أشخاص خلال مظاهرة منددة بالحرب على قطاع غزة، وتطالب بوقفها".

وذكرت الصحيفة أنّ الشرطة قمعت المظاهرة بدعوى أنها "غير قانونية".

كما أشارت الصحيفة إلى "إصابة اثنين من عناصر الشرطة" أثناء فض المظاهرة التي أقيمت في شارع بن جوريون وسط حيفا.

وهذه المرة الثانية خلال أقل من أسبوع، التي تقمع فيها الشرطة الإسرائيلية مظاهرة في حيفا، حيث اعتقلت الاثنين الماضي 3 أشخاص بتهمة إثارة الشغب، قبل أنّ تفرج عنهم في اليوم التالي.

حرب غزة الشرطة الإسرائيلية قمع مظاهرات

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