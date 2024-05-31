عاجل.. الأونروا: أكثر من 32 ألف شخص فروا من رفح خلال اليومين الماضيين

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الخميس، أن "أكثر من 32 ألف شخص فروا من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة خلال اليومين الماضيين".

وأضافت المنظمة الأممية، على حسابها عبر منصة إكس، أنه "لا يوجد مكان آمن بالقطاع من القصف الإسرائيلي الذي لا ينتهي".

وأوضحت أن "العائلات الفلسطينية تبحث عن الأمان، لكنها تواجه الدمار فقط في قطاع غزة".

وفي معرض تعليقها على حالة النازحين الفلسطينيين، قالت الأونروا لقد "أُجبروا على ترك كل شيء خلفهم، وحياتهم معرضة للخطر كل يوم".

وتابعت: "هناك حاجة ماسة لوقف إطلاق النار الفوري بقطاع غزة".